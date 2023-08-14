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【內房危機】 碧桂園11隻境內債券停牌 遭大摩降級削價 股價再挫逾18%

股樓投資 16:19 2023/08/14

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碧桂園（02007）上周六晚（12日）宣布，旗下在內地上市的11隻公司債券將自今日（14日）起停牌。公司表示，停牌舉措是為召開債券持有人會議，就公司債券兌付事宜公平地披露資訊。負面消息不絕之下，碧桂園股價繼續暴瀉，一度低見0.79元，最多跌近兩成，收報0.8元，仍大跌18.4%，成交額12.4億元，月初至今累瀉近5成。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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資料顯示，11隻境內債券總發行規模達211.4億元（人民幣，下同），目前存續本金尚餘約160億元。其中規模最大的為「16碧園05」債券，剩餘本金39.04億元將於9月2日到期兌付。另有2隻債券分別於9月中下旬到期。有消息人士指出，停牌舉動標誌著碧桂園正式展開債券展期重組工作。另

據內媒引述接近碧桂園的知情人士透露，碧桂園目前優先處理境內債務，若獲政府支持，或能展開更充裕的再融資對談。

與此同時，大摩將碧桂園評級由「與大市同步」降至「減持」，大幅削減目標價至0.75元，理由是碧桂園銷售疲弱、資金周轉受壓等因素，預計需時才能解決流動性問題。該行亦指，碧桂園在接下來半年預計將有大批債務到期，包括19億美元離岸債，以及144億美元在岸債，碧桂園已出現流動性迅速惡化的強烈信號。

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 減持 異動股 債券 碧桂園 目標價 停牌 碧桂園（02007）

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