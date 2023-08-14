【碧桂園2007】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應　 留意恒指能否守住上升通道

▲ 【內房危機】蘇沛豐：「若中央連碧桂園都不救，將引發骨牌效應」 留意恒指能否守住上升通道

碧桂園 （02007） 危機未除，港股周一在內房股及內銀股拖累下一度跌逾500點，招銀國際股票部執行董事蘇沛豐向本報表示，碧桂園是昔日領先的民企內房，「若中央連碧桂園都不救，將引發骨牌效應」，不僅整個內房板塊有壓力，與內房相關的建材、物管、家電消費等行業均會受到拖累，而且市場也會憂慮內銀股壞帳急升。

略為放寬限購或降低房貸利率效用不大

「現時市場擔心，假如碧桂園都救唔到，其他中小企可能都唔掂，爛尾樓問題風險亦增加，行業形成惡性循環，整個房地產市場的賣樓毛利率及銷售都會面臨壓力。」

蘇沛豐稱，民企內房受壓下，若中央只是略為放寬限購或降低房貸利率，對提振內房市場情緒效用不大，即使國企內房現金流問題不大，也沒有太大違約風險，但國企內房始終不能將所有民企內房吞併。他續指，內房市場不斷爆雷下，再拖低內地整體經濟前景，其他行業氣氛亦受影響，港股很難反彈，要留意恒指是否可守住5月底以來的上升通道，即18500點。

可選擇性吸納與內房關聯度偏低的股份

蘇沛豐建議，資金可選擇性吸納與內房關聯度偏低的股份，如科網股，因阿里巴巴 （09988） 業績優於預期，快手 （01024） 又發盈喜，個別消費股及油股也可留意。

「若內房市場不再惡化，中期業績對辦，港股可上升19200點的短期阻力位，下一步向上升通道頂約20500點」。

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記者：陳韻妍