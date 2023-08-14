  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碧桂園2007】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應　 留意恒指能否守住上升通道

股市 16:18 2023/08/14

分享：

分享：

【內房危機】蘇沛豐：「若中央連碧桂園都不救，將引發骨牌效應」　 留意恒指能否守住上升通道

碧桂園 （02007） 危機未除，港股周一在內房股及內銀股拖累下一度跌逾500點，招銀國際股票部執行董事蘇沛豐向本報表示，碧桂園是昔日領先的民企內房，「若中央連碧桂園都不救，將引發骨牌效應」，不僅整個內房板塊有壓力，與內房相關的建材、物管、家電消費等行業均會受到拖累，而且市場也會憂慮內銀股壞帳急升。

略為放寬限購或降低房貸利率效用不大

「現時市場擔心，假如碧桂園都救唔到，其他中小企可能都唔掂，爛尾樓問題風險亦增加，行業形成惡性循環，整個房地產市場的賣樓毛利率及銷售都會面臨壓力。」

蘇沛豐稱，民企內房受壓下，若中央只是略為放寬限購或降低房貸利率，對提振內房市場情緒效用不大，即使國企內房現金流問題不大，也沒有太大違約風險，但國企內房始終不能將所有民企內房吞併。他續指，內房市場不斷爆雷下，再拖低內地整體經濟前景，其他行業氣氛亦受影響，港股很難反彈，要留意恒指是否可守住5月底以來的上升通道，即18500點。

可選擇性吸納與內房關聯度偏低的股份

蘇沛豐建議，資金可選擇性吸納與內房關聯度偏低的股份，如科網股，因阿里巴巴 （09988） 業績優於預期，快手 （01024） 又發盈喜，個別消費股及油股也可留意。

「若內房市場不再惡化，中期業績對辦，港股可上升19200點的短期阻力位，下一步向上升通道頂約20500點」。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【大行報告】大摩籲進一步降低中資股持倉　貸款需求弱+內房危機損外資投資中資股情緒

相關文章：【大行看法】鄧普頓環球卓兆源：中國宏觀數據繼續影響市場情緒　惟港股已大致消化看淡前景

相關文章：【大行看法】惠理鄧偉志：港股短綫仍欠缺方向　籲投資可吼貨幣市場基金

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

記者：陳韻妍

港股 內地物業 上升通道 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 碧桂園 蘇沛豐 恒生指數 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【小米1810】雷軍今晚7時舉辦3小時年度演講　今次與過去演講有何不同？　透露有One More Little Thing！

下一篇文章

【碧桂園2007】碧桂園據報提議將9月到期境內債展期三年　分7期兌付
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股收市】碧桂園挫逾18%、碧服跌近一成　石藥、中生製藥逆市升　恒指跌301點（不斷更新）
【港股收市】碧桂園挫逾18%、碧服跌近一成　石藥、中生製藥逆市升　恒指跌301點（不斷更新）
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？
【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款