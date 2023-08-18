【碧桂園2007】碧桂園據報確定9月到期「16碧園05」境內債展期方案　擬展期三年

▲ 碧桂園據報確定9月到期「16碧園05」境內債展期方案 擬展期三年

碧桂園 （02007） 陷入財困，繼未有如期兌付境外債票息後，多隻境內債亦於周一（14日）起停牌。內媒指，碧桂園首隻境內債的展期方案已確定，碧桂園提議把9月2日到期的境內債「16碧園05」展期三年，每個賬戶先償付10萬元，到期償付利息。

根據方案，碧桂園計劃將該債券分7期兌付，從今年10月到12月每月兌付本金2%、於2024年9月兌付10%、2025年9月兌付15%、2026年3月兌付25%，最後在2026年9月兌付44%。

碧桂園將於8月23日至25日召開債權人會議。

資料顯示，「16碧園05」尚有39億元人民幣存續待償本金。

上周有內媒引述消息人士報道，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。

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編輯：袁諾曦