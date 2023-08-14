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【碧桂園2007】碧桂園據報提議將9月到期境內債展期三年　分7期兌付

股市 16:16 2023/08/14

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【碧桂園2007】碧桂園據報提議將9月到期境內債展期三年　分7期兌付

碧桂園 （02007） 陷入財困，繼未有如期兌付境外債票息後，多隻境內債亦於周一起停牌。集團計劃尋求將延長到期債券，據外電引述知情人士透露，碧桂園提議把9月2日到期的境內債「16碧園05」展期36個月，並分期兌付，目前正在徵求部分持有人對方案的意見。

據報，碧桂園計劃將該債券分7期兌付，從今年10月到12月每月兌付本金2%、於2024年9月兌付10%、2025年9月兌付15%、2026年3月兌付25%，最後在2026年9月兌付44%。

資料顯示，「16碧園05」尚有39億元人民幣存續待償本金。

上周有內媒引述消息人士報道，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。

開市追揸沽
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編輯：袁諾曦

港股 碧桂園 碧桂園（02007）
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【碧桂園2007】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應　 留意恒指能否守住上升通道
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