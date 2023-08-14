【ESG】 財庫局：上半年ESG基金資產管理規模逾1.2萬億元

▲ 截至6月底，本港共有195隻ESG零售基金。

今年上半年本港共有195隻獲認可的ESG（環境、社會及管冶）基金，資產總值逾1.2萬億元，按年驟增25%。財經事務及庫務局發言人回應本報查詢指， 截至今年6月30日，共有195隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,565億美元（折合逾1.2萬億港元）。相比2022年同期，獲認可的ESG基金在數目和資產管理規模方面分別增長44%和25%。

問及今年綠色債券的發展，財庫局表示，上半年的數據仍在整理中；根據國際資本市場協會統計，2022年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額達278億美元，佔亞洲區綠色和可持續債券市場的35%。

港府續多管齊下 推動可持續金融

此外，發言人又說，政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，最新的主要措施包括4大範疇：

（1）綠色債券：在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月至今已成功發行合共接近220億美元等值的政府綠色債券，包括於今年6月發行含人民幣、美元及歐元部分的綠色債券，創下亞洲區內同類債券發行金額的最高紀錄。

再者，截至今年7月底，「綠色和可持續金融資助計劃」已向近280筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出近1.9億元資助，涉及的債務總值超過6000億元。

（2）氣候相關披露準則：由國際財務告準則基金會（IFRS Foundation） 成立的國際可持續發展準則理事會（ISSB），在今年6月發布了國際財務報告可持續披露準則（IFRS準則），訂立以投資者為重點的可持續發展信息披露之全球基準。就此，由相關政府政策局和金融監管機構組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組，會因應香港的情況，制訂適用於本地的可持續發展滙報準則路線圖。

（3）人才培訓：財庫局於2022年12月推出為期3年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，撥款總額為2億元，供從業員及有關專業人士和修讀相關學科的學生及畢業生申請。申請人在完成合資格培訓或取得資歷後，可申領最多一萬元的資助；現時合資格培訓課程及資歷達37個。截至今年8月初，已有近300宗發還款項申請獲成功審批，涉及的總資助金額近200萬元。

（4）綠色科技及金融發展委員會：由財政司司長陳茂波擔任主席的綠色科技及金融發展委員會，於今年6月成立並召開了第一次會議。委員會滙聚了來自金融、科技、學術、專業服務等界別的業界翹楚，和政府、金融監管機構、以及公營機構的代表，提供一個重要的平台，討論如何推進綠色科技和綠色金融的發展。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪