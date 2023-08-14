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【富士康母企】鴻海次季收入跌13.6%、純利微跌至330億新台幣　全年營運目標由「持平」降至「輕微倒退」

股市 16:13 2023/08/14

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【富士康母企】鴻海次季收入跌13.6%、純利微跌至330億新台幣　全年營運目標由「持平」降至「輕微倒退」

蘋果iPhone代工廠富士康母企鴻海科技（台：2317）公布次季業績，營業收入13045.48億元新台幣，按年跌13.6%；經營利潤309.25億元新台幣，按年跌30.3%；純利330.01億元新台幣，按年減0.9%，每股賺2.38元新台幣。鴻海下調今年營運目標，由按年持平，下調至輕微倒退。

鴻海科技次季經營利潤率2.37%，按年跌57個基點；淨利率2.53%，按年增32個基點。

鴻海科技稱，次季業務按季變幅預期，按年跌幅則略小過預期。次季產品營收貢獻方面，消費智能產品佔比約49%，雲端網路產品約25%，電腦終端產品約20%，元件和其他產品約6%。

鴻海預計，第3季消費智能產品表現按季反彈，但按年小幅下跌，雲端網路產品及電腦終端產品第3季表現與第2季持平，但按年明顯向下；元件和其他產品估明顯按季增加，但按年小幅增長。

鴻海董事長劉揚偉出席說明會時稱，下半年為傳統旺季，但仍有待觀察市場恢復力道，預計PC產業氣氛持續放緩到下半年，然而AI伺服器可強勁成長，料雲端服務供應商仍可增長，但其他雲端類產品未見起色。

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編輯：李哲毅

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