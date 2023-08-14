【機迷熱話】暴雪遊戲《鬥陣特攻 2》負評如潮　登Steam「Hall of Shame」榜首

動視暴雪（Activision Blizzard）早前宣布將陸續將旗下遊戲帶到Steam平台，惟「打頭陣」登陸Steam的《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2）上架僅短短數天，至截稿時間的負評數目已突破9.8萬則，登上Steam負評榜（Hall of Shame）首位。

鬥陣特攻 2（Overwatch 2）登場後，一直面對不少爭議，惟據遊戲媒體Eurogamer指出，負評潮可能因玩家希望反映長期以來的不滿，包括商城太貴、暴雪縮減了原本承諾的PVE模式、對戰機制改變等。另加上，同日登場的組合包無法正常啟動，機迷帳號同步也出現故障問題。

鬥陣特攻 2在8月11日正式登陸Steam平台，可是至截稿為止，已有98,826名機迷負評，佔比達到 90.5%，更為罕見的「壓倒性負評」。是次紀錄更超過「稱霸」Hall of Shame榜首多年，負評擁有88.1%，共26,675則負評的《三國殺》，而且數字正不斷增加。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？ 上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen