惠譽下降美國評級 市場未受影響 標普前官員：短期和長期國債評級相同是 「不合理的」

Fitch Ratings (惠譽國際)取消美國最高信用評級時，金融市場幾乎沒有縮退，但這提醒了政府債券投資者尚未掌握的長期結構性風險。

8月1日評級下調後，市場的直接焦點是美國的治理，但惠譽評級也指出，利率上升導致償債成本上升、人口老齡化和醫療保健支出增加，這些挑戰在全球範圍內產生了反響。

伊甸樹投資管理公司（EdenTree Investment Management）是一家擁有37億英鎊（約合47.1億美元）資產的慈善投資者，該公司固定收益部門主管穆格萬亞（David Katimbo -Mugwanya）表示，在利率可能持續走高的情況下，此舉凸顯了債務水平的升高，債務可持續性再次成為關注焦點。他認為，這確實讓人們意識到，這是一種制度轉變，而不是周期性轉變。

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投資者最終將面臨的壓力包括人口老齡化、氣候變化和地緣政治緊張局勢。這些風險使得包括對沖基金經理比爾-阿克曼（Bill Ackman）在內的一些投資者押注於長期借款成本的上升。然而，許多投資者表示，這些因素過於復雜，其影響過於遙遠，無法影響他們的投資決策。

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）在今年的一項研究中指出，如果不削減與老齡化相關的支出，到2060年，發達經濟體的政府淨債務中位數將上升到國內生產總值的101%，新興經濟體將上升到156%。標普表示，政府將優先償還債務而非支出承諾的假設很少在如此高的債務水平下得到驗證。

標普希望採取政策措施，使與老齡化相關的成本更加可控。標準普爾表示，如果不採取這些措施，信用度將下降，其評級的半數政府將被評為垃圾信用等級，甚至最高評級的政府也將失去最高評級。

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在歐盟和歐元區，公共養老金和醫療保健發揮著重要作用，歐盟委員會和歐洲央行也將與老齡化相關的成本列為債務可持續性的主要風險。

日本是一個融資成本較低的主要經濟體，儘管其債務超過了國內生產總值的 260%，而且其人口也是世界上最老的人口之一。但這反映了國內對政府債務的高擁有率和超寬鬆的貨幣政策--在通脹率上升的情況下，這是很難做到的。

在環境方面，上周的一項研究表明，如果不能遏制碳排放，59 個國家的償債成本將在未來十年內上升。盡管借貸成本出現了幾十年來最大幅度的增長，但投資者仍然認為持有政府長期債務的風險很小。

例如，據紐約聯儲估計，長期美國國債的收益率仍低於滾動短期債務--這是央行購買國債的遺留問題。不過，投資者表示，隨著各國央行現在開始清償債務，政府融資需求上升，這種情況應該會逆轉。最近因美國借貸需求激增而導致的長期債券收益率上升就是一個很好的例子。

標準普爾前官員 Kraemer 說，短期和長期國債評級相同是 「不合理的」。

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記者：張瑋婷