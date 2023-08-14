【券商點睇】有望於行業洗牌中再擴大市場份額 建發國際集團逆境突圍

平安證券表示，建發國際集團（01908）背靠廈門國企建發集團，大股東支持與市場化經營機制下逆境突圍，依靠精細化產品定位與聚焦區域佈局銷售表現優於同業，多元化融資工具加持下積極拿地擴儲，建發有望在行業洗牌中進一步擴大市場份額，並首予其「推薦」評級。





該行稱，2022年公司在行業調整期超額完成年內銷售目標，銷售額排名進入行業前十，2023上半年銷售額按年增速持續領先；且規模攀升並非犧牲權益比，近年銷售權益比均保持在70%以上；產品體系方面更加聚焦改善型產品，因而項目去化與銷管費管控相較同業更具優勢。

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投拓方面，公司捉緊土地市場景氣度底部機會補倉，2023上半年公司拿地銷售金額比、面積比分別為36.1%、70.2%，高於50強房企整體值；同時重視資產流動性，聚焦核心區域補充優質土地，核心地段項目通常單盤流速較高，有效避免滯重庫存累積佔用公司資源等，也有助於市場回暖後搶占先機。

另外該行又提到，公司保持較高財務安全度，在手流動性充裕，總資產結構中存貨與貨幣資金合計佔比達78%，位居主流房企首位；2022年末融資成本為4.3%，已批未提的銀行借款額度充足。此外公司運用多元化融資工具，如配股、可轉債、永續債等方式，進一步補充權益資金。土儲、財務方面亦屢獲母公司建發房產支持，多次通過轉讓股權等方式為公司注入優質土儲項目。

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記者：鄭昊彤