【券商點睇】第三方即時配送服務受惠行業需求提升 首予順豐同城「買入」

交銀國際表示，予互聯網行業領先評級，同時又指第三方即時配送服務將受益於行業需求提升，維持穩定增長趨勢，並首予順豐同城（09699）「買入」評級，目標價11.7元。順豐同城周一（14日）收報9.17元，跌1.9%。

該行提到，即時零售行業主打本地化、即時化，餐飲外賣是最大品類，佔比逾80%；而非餐零售品類多樣，用戶下單頻次比餐飲低，但在傳統行業滲透率僅為8%，市場空間大，預計中長期市場規模可達1萬億元，較該行2023年預測超5000億元仍有翻倍空間。





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該行又稱，2023年平台規模化效應有望持續，該行預計主要平台如京東到家運營利潤將轉正。另看好美團、盒馬、京東到家。美團閃購品類覆蓋廣，用戶頻次及粘性領先，受美團核心業務盈利能力支撐；盒馬供應鏈能力是利潤率長期好於傳統商超的主要抓手，估值區間或達35-58億美元；京東到家在商超及3C垂類領先，與京東資源整合實現共贏。

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記者：鄭昊彤