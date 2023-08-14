【居屋2023】居屋申請今晚7時截止 超額僅11倍 屬近年最少

新一期的居屋申請今晚7點截止。根據房屋委員會的數據，截至上周五（11日），他們收到的申請表數量不足11萬份，超額申請比例為10.9倍。

房委會自2014年復售居屋，以2016年居屋超額申請18.8倍最低，即每19.8人爭奪一個單位；而這一期共推售了9,154個單位，如果最終申請數量低於18.1萬份，將成為迄今為止最容易中簽的一次。

房屋委員會資助房屋小組主席黃碧如估計，最終申請數量或逾15萬份，但難以達到18萬份，她表示較少的申請數量可以讓更有緊迫住房需求的人更容易中簽。2011年的《施政報告》宣布重新推出居屋，首批新居屋從2014年開始推售，今年2023年是第八批新居屋，其中2015年和2021年都沒有居屋出售計劃。

根據資料查詢，2014年和2019年的超額申請比例最高，超過60倍；2016年則是申請反應最冷淡的一期，申請期內僅收到5.3萬份申請，與當時提供的2,657個單位相比，超額申請比例僅為18.8倍。

今期居屋提供9,154個單位，涉及啟德、觀塘、屯門和元朗共6個發展項目。上月31日開始接受申請，今天晚上7點截止，房屋委員會截至上周五累計收到約10萬份居屋在線申請和9,100份居屋/白居二紙本申請表。假設紙本申請全部都是居屋申請，申請期首12天共收到10.91萬份申請，超額申請暫時為10.9倍；如果最終申請數量少於18.1萬份，超額申請倍數將創造居屋2016年的新低，成為重新推售以來「最易中簽」的一期。

今年居屋反應冷淡，主要受外圍環境不明朗，經濟數據疲弱，加上近日有發展商推售私樓折實呎價低於1.5萬港元，或多或少影響市民的意慾。另外，相信與加息、樓市氣氛淡靜及本港經濟市道有關。

有指市民或會考慮再等待下一輪，相信下期會更平。黃碧如指出，在外圍情況下仍然繼續申請的人反映出他們有緊迫的住房需求，申請減少不是壞事，因為可以讓有需要的人有更大的中簽機會。

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責任編輯：陳玉蓮