曾淵滄：買樓不用買在最低位

長實（01113）新盤親海駅II的廣告攻勢凌厲，聲稱該樓盤訂價是7年前的價格。因此，吸票3.8萬張。長實也決定一再加推，打算一口氣將整個新盤的所有單位，一次過推出市場，而不是傳統的慢慢加價加推的做法。

以7年前的樓價賣完新樓，這個廣告宣傳的確有吸引力。把許多有興趣的買家都吸引出來，親海駅II的推出時間，是否準備與9,000個新居屋單位對壘？是的，長實在宣傳上也說，這是居屋價的私樓，而且地點是市區的油塘海邊，有海境。

樓價再跌機會仍大

當然，也有些人患得患失。因為看過去的紀錄，長實高層的眼光太好，每當大規模賣樓之後，樓價很可能會下跌。是的，目前樓價整體而言仍相當軟弱，下跌的可能性依然很高。盡量市場認為加息周期見頂，但是，短時間內也不可能將由加息轉為減息。一日不減息，仍然是高息，壓住購買力。更何況9,000個居屋單位在日前推出，也吸走了不少購買力。

許多人希望在樓價最低時買樓，自己買樓之後，樓價就開始回升。但是，這是非常非常難的事。樓價見底之日，成交量是非常非常少，這說明那時候成功摸底買樓的人的確很少。樓價非常低的時候，一般上地產商亦不會推出新盤。能以見底價買入二手樓的人，本身一定是議價高手。同時，賣家也一定是過於財困，不得不虧損賣樓。而且，只有事後諸葛亮才能知道自己現在買的樓，是否以見底價買入。以2003年中原城市領先指數（CCL）跌至71點為例，有多少人能在那一星期成功買樓？在那個星期成功買樓的人，如何能肯定這是最低價，而不會再跌？實際上，比較安全實際的買樓日期應該是2004年至2005年。2004年至2005年，樓價與2003年比較，已經有很明顯的升幅，危機也完成過去，社會因而復常。因此，樓價再向上的機會還是很大的。任何人如在那個時候買樓，並持有至今，樓價已上升了數倍。

確認見底入市未遲

回想2002年，那一年許多人上街示威，抗議樓價大跌，那一年，特區政府也推出了「孫九招」出手救樓市。那時候，也的確有許多評論者說，「孫九招」一出，樓價應該見底。但是，又有誰想到2003年樓價再跌？可見，低處不算低的這句老話還是有效的。

要避免低處不算低的事發生，就應該靜候樓價已經明顯見底，回升20%、30%以上才追入才比較安全。買貴20%、30%不是問題。因為那時候是見底價的20%、30%。實際上一點也不多，2003年中原城市領先指數最低點加上30%，也只是40點。

節錄自第825期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。