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【妙談護匡樂齡@iM網欄】勞動力高齡化 企業如何助年長員工融入職場？

名人薈萃 15:11 2023/08/15

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人口老化，已然是一個全球性問題，令勞動力結構亦趨向高齡化。最近外國有一份報告預測，未來10年內全球25%的勞動者年齡將超過55歲以上，更會有多達1.5億份工作將由他們取代，較2011年增加10%。而隨着香港社會老齡化的加劇，這個勞動力高齡化的趨勢亦無法避免，為香港企業帶來了新的挑戰和機遇。

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平  港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

無可否認，年長員工在企業中能夠擔當舉足輕重的角色，他們的豐富經驗和穩定性對企業的發展和成功實在功不可沒。然而隨着時代變遷，我們也需要不斷反思：如何幫助高齡員工更好地融入現代社會和工作環境？

重新審視高齡員工的價值：高齡員工的專業知識和經驗，對於企業的創新和發展而言可謂無價之寶。企業應該培養「跨代合作」的文化，鼓勵年輕員工向年長員工學習，實現知識的傳承和共享，從而建立一個充滿活力和智慧的團隊。筆者曾以慈善基金代表身份，與綜合服務中心合辦「樂在棋中：跨代共融計劃」，讓九龍城區的年青人與老友記一起學習魔力橋 （米蘭棋），並進行刺激愉快的友誼賽。當中我既體驗到年青人與長者之間的共融，亦感受到兩者互相學習的美事。

提供持續的學習和培訓機會：提到學習能力，為了幫助年長員工適應不斷變化的工作環境，企業應該制定專門的培訓計劃，幫助他們更新技能和知識，應對新的挑戰。此外，企業可以鼓勵高齡員工參加專業工作坊和行業研討會，從中不斷學習和成長。

提供靈活混合工作模式：在工作安排方面，企業如能提供彈性工時或及遠程工作，讓年員工實現工作和家庭的平衡，不僅有助於減輕其壓力，還可以創建一個適應不同工作風格的多元化工作環境。日本就有一位90歲婆婆，退休後仍持續於快餐店從事清潔工作，每天工作3小時由早上7時半至10時半，並堅持每周工作5天。她坦言因為身邊不少朋友都去世了，到快餐店打工可以遇到不同年齡層的人，她覺得保持與其他人交流非常重要，對她來說也是一種安慰。每當她聽到客人說「謝謝妳讓這裏這麼乾淨」，會感到相當開心。

健康和福祉的支援：建議企業可以為長者員工提供健康檢查、心理健康支援等服務，確保他們的身心健康。同時，建立一些促進健康的活動，鼓勵大家積極參與，保持充滿活力的心境。

綜合政策和社會支持：這是實現高齡員工融入社會的關鍵。政府可以制定相應的政策和制度，多鼓勵企業雇用高齡員工，例如提供稅務和福利優惠。另一方面，社福機構可以提供職業轉換和再培訓的支援，如坊間的「鑽出耆職計劃」，幫助長者員工求職及適應新的工作環境，實現社會和職業的全面融合。

勞動力高齡化是不可逆轉的趨勢，筆者認為本港企業應該正視這個現實並積極採取措施，透過重視年長員工的價值、提供持續學習和培訓、創建靈活的工作環境以及提供健康和福祉支援，我們也可出一分力，幫助高齡員工更好地融入社會，實現跨代共融的目標，共同建設一個充滿活力和包容的工作環境。

 

周慶生（Adam）

Guardman®護匡 品牌創辦人

以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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撰文 : 周慶生（Adam）

欄名 : 妙談護匡樂齡

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