【大行報告】智能手機市場疲軟下仍可維持出貨量 美銀證券上調小米目標價至12.5元

美銀證券表示，小米（01810）高端手機出貨量及高利潤產品正在提升，有助支撐其盈利增長，因此上調小米2023至2025年經調整盈利預測5%至24%，目標價由11.9元上調至12.5元，重申 「中性」評級。小米周一（14日）收報11.78元，跌0.7%。







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該行指出，在內地次季智能手機市場需求仍然疲軟下，小米仍可維持860萬部的出貨量，按季持平，反映正穩定發展。

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該行上調小米第二季實際營業利潤預測至26億元人民幣，按年增長93%。銷售額料約為650億元人民幣，按年下降7%。由於零部件成本下降和產品組合改善，毛利率將提高0.7個百分點至20%。由於嚴格控制營運成本，實際營運利潤率將按季增長0.3個百分點至4%。

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記者：鄭昊彤