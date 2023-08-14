【內房危機】龍湖傳提前償還 17億人幣債務

碧桂園(02007)財務狀況急轉直下，令市場高度關注內房的流動情況。內地媒體報道，民企內房龍湖(00960) 境內子公司已將17億元人民幣款項撥入「18龍湖04」債券兌付專戶。目前龍湖年內境內到期債務僅餘11月到期的1.19億元人幣。該報道指，龍湖2024年1月到期的153億元銀團貸款，目前已提前償還72億元。龍湖全日跌幅收窄，收報17.16元跌1.8%。

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另外市場消息指，中證監近日與一些房地產開發商和金融機構召開房地產市場線上會議會議，主要了解房企銷售及債務情況，在融資方面有哪些需求及建議。有內媒披露更多會議內容，指參與房企除包括龍湖，亦包括萬科企業（02202）、保利發展（滬：600048）、招商蛇口（深：001979）等，具體召集人為中證監企業債券部，參與的房企代表多為各公司財務相關負責人。

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