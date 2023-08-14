【一時佳話@iM網欄】深謀遠慮　明天的事今天做

在久違的公司海外旅遊獎賞晚宴上，筆者重遇了多年前同期升初級經理的同事。多年未見，再加上他鄉遇故知，當然熱情地噓寒問暖一番。言談中，他表示一直有留意筆者這些年的團隊發展，說自己早已放棄帶團隊，現在只專注個人業務及服務客戶。眉宇間，彷彿流露出一點兒羡慕和遺憾，筆者只好打圓場並轉移話題。回到酒店房間休息時，筆者想起一個網上故事，與我們的境況相似。



水管的故事

有條村莊因唯一的水井枯乾了，故僱用長、短兩位村民，每天從早到晚把水從附近河流運到村裡的蓄水池中。待遇頗優厚，每十公升一塊錢。

阿短覺得這是一份優差，為此天天努力挑水，他的生活水平也因此好起來。但阿長做了一周後便已厭悶這份既辛苦又重復的工作，他不停想有沒有方法可代替挑水。

終於，他想出建立一條水管，把水源源不斷引入村裡，這樣他便可以穩定地不勞而獲。阿長也不自私，邀請阿短一起建水管，阿短聽罷後便立刻答應。於是他們便開始水管計劃，每天他們抽出部分挑水時間，部份休息時間來建水管。

可是建了一個月後，阿短：「阿長，我很懷疑這個水管計劃的可行性，坦白說，你自己也不知還要建多久，對嗎？要我每天減少挑水時間，減少收入來建水管，我家吃不消。要我如常挑水，收工後再建水管，我又受不了。雖然之前日日如是，但很多人不都是這樣嗎？謝謝你的邀請，但真對不起，我要退出！」

阿長費盡唇舌也未能令阿短回心轉意，無奈下阿長決定自己一個人繼續建水管，雖然比以前辛苦，但一想到成功後的畫面便給他力量堅持下去。

時光飛逝，幾年後阿長的水管終於建成了。從此，他再也不用天天挑水，也不用擔心因生病、意外和休息而中斷收入，而村民們更對阿長讚口不絕。可憐阿短卻由於水管的建成而失去了工作，真可是悔不當初。

故事很現實，社會上大多數人也像阿短般，每天努力工作，靠時間、勞力和專業知識掙錢，手停口停，想提高收入和生活水平，便要加班和兼職，但掙到錢卻失去時間和自由。有些人年老時更發現前半生用健康換錢，後半生用錢買健康，做了一個痛苦的循環！想要擺脫這個牢籠，便要學阿長般清醒，緊記自己的初心，深謀遠慮，正所謂人無遠慮，必有近憂。若預見未來此路不通，便應及早另覓他途。不論多辛苦也應建立屬於自己的水管或被動收入，這才是實現夢想和邁向財務自由的唯一途徑！

本文節錄至809期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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