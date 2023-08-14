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【港元定存】滙豐劈港元短存息至9厘 邊間大行仲有起碼10厘息？

Hot Talk 15:42 2023/08/14

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龍頭行掉頭狠削港元定存息

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銀行絕非「有加無減」又一明證，今天（8月14日）有3間銀行調整港元定期存款息，滙豐（HSBC）帶頭減7天年息1厘，新息率至9厘，這是龍頭行於下半年首度劈公開的牌價息率，尚幸中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 維持此短存年息10厘；至於建行亞洲則短減長加，降低1個月年息0.15厘至4.2厘，卻微加1年期息率0.05厘至3.55厘；另外，創興提高3個月年息0.1厘至4.5厘。

專家以大行率先劈息，料中小行伺機暫休戰，及至臨近周五才重新出擊。市場頻指8月份存息有加無減，事實上，花旗於上周減息，而大眾銀行早前已多番減息，且1年期息率減至僅得3.9厘。

銀行搶攻銀債退款商機

綜觀大行的息王爭霸戰，早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息存款計劃，3個月年息享5.15厘，半年年息達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港加3個月及半年年息4.2厘，1年息率4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；受邀貴客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年年息4.55厘的相同存期破頂息率，1年息率4.2厘。惟未悉上述超高息計劃是否仍有，遂不放在比較之列，只以其公開的牌價息率作準。

那邊廂，本周搶存戰的焦點，是銀債約171.8億元的向隅資金將於本周五（18日）退還，4間大小銀行已率先表態，擬推退款優惠，除了渣打、東亞 （00023） 及信銀國際外，還有中銀香港將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

誠然不少豪客重鎚抽長者iBond，星展回應本報查詢指，今年該行認購銀債的人數打破記錄，比去年增加6% ，累計認購金額超過5億元；平均認購額約26萬元、有25張最高申請額100萬元。問及銀債退款優惠，星展表示，除存款優惠外，該行恒常對客戶推出不同的免手續費優惠，包括各種投資產品，客戶可隨時向銀行查詢。

總覽市場消息， 光大證券錄得銀債最大飛150萬元，工銀亞洲的大戶更豪擲200萬元落注，市料向隅客須為即將回籠的閒資覓好路。

1個月拆息終止3連挫，今天回升到4.76厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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