【保你大】年紀大買人壽保險可以當信託基金 好過一大筆錢留畀下一代 !

買人壽保險的最大意義是保障家人，萬一自己早死，未能為家人提供應有的生活所需，人壽保險就可以發揮作用了。但當一個人年紀大了，照顧家庭的責任差不多完成時，理論上，人壽保險的作用已經不太大。但有時候，即使年紀大了，家庭責任減少了，也有人壽保險的需要，筆者今天去見的一個準客戶就是這種情況。

這位朋友介紹的準客戶，名叫Alan。他自己和太太都是教師，算是一個普通的中產。夫婦倆育有2名兒子，大兒子大學畢業後剛出來社會做事，二兒子讀完中六之後就無心向學，現在只能做兼職售貨員，收入不多。

據筆者所知，他的二兒子性格較孤僻，對理財一竅不通。身為父親的他，擔心有朝一日，兩老不在的時候，二兒子沒有足夠的能力謀生，所以想留一筆錢給他。

另一邊廂，他們也頗愛錫較長進的大兒子，希望留一筆資金讓他日後創業，但夫婦倆並非大富大貴之人，資金上有點緊絀。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

轉介Alan給筆者的客戶告訴他，其實可以透過買人壽保險來留一筆錢給他的二兒子，於是，他就替筆者約了Alan，今早在芳姐的茶餐廳見面，詳談此事。

當Alan到達之後，我們叫了一杯咖啡，很快便踏入正題。

Alan：「森哥，相信我朋友已經告訴你我的情況，你有甚麼看法？」

森：「我大致明白你的情況和想法。我認為，為公平起見，你可以先預算會留多少錢予大兒子，舉例是500萬元的話，那就買一份500萬元保額的人壽保險給二兒子，由他做受益人。你就不用再拿500萬元來給他，只需要繳付買500萬元人壽保額的保費便可。」

Alan：「嗯，我快將50歲了，現在才買人壽保險會不會很貴？」

森：「如果你比較20多歲時買人壽保險，保費當然會貴一些，但你的考慮點應該是有多大槓桿？！」

Alan：「你的意思是？」

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壽險也有槓桿效果

森：「我的意思是，買人壽始終有一個槓桿效果，以你的年紀為例，選擇一筆過繳付，可能仍買到大約4倍槓桿的人壽保險。即是你用1元就買到4元的人壽保額。如果真的買500萬元保額，就只需付125萬元。當然，你更可以選擇以分期方式購買人壽保險，甚至選擇一個最長的供款年期。雖然總保費會高過一筆過繳付，但早期的槓桿大得多，萬一早死就可以少付很多保費了！」

Alan：「嗯，我大概明白你的意思。只要保單生效了，我就不用擔心，即使我早死，也可以留下舉例的500萬元給他。是嗎？」

森：「是的。」

Alan：「但我還有一點擔心，如果一筆過就給他這麼多錢，他有可能給人欺騙，或者他自己會亂用錢呢！」

身故賠償支付方式

森：「如果你有這個顧慮，可以利用現時保險公司提供的『身故賠償支付辦法』去處理。只要你在生時，指示當你身故之後，以分期方式支付你的身故賠償給受益人便可。這樣做就不用擔心他突然承受一筆巨款所受的誘惑，或者給壞人覷覦了。」

Alan：「啊，原來現在的保險有這種服務！這是不是等於有點信託的功能？」

森：「是的，但這當然不是正式信託，例如我們不會再為你那筆身故賠償去增值，以至不會將支付辦法變得更複雜，例如當受益人結緍或生仔時可以額外支取一筆錢等等！」

Alan：「明白的，你們這種服務是免費的？」

森：「是啊，是增值服務來的！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第824期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳玉蓮