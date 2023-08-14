▲ 【對沖基金】連年虧損失興趣 外資對冲基金數量11年首降

經歷過去幾年的大跌市，外國投資者似乎對中國失去了興趣，專注於中國的活躍對沖基金數量至少自2012年以來首次下滑，當中Preqin Ltd的數據顯示，截至6月份，活躍的基金數量降至656隻，低於去年的669隻，而今年僅推出了5只新基金，另外更有18隻基金被清算。

中國離岸對沖基金於2021年曾幾乎佔亞洲新基金的一半，而目前這種外資撤離情形標誌著對中國離岸對冲基金的重大轉變。自中國整頓教培和電商等行業的民營企業，以及與美國地緣政治緊張局勢加劇，導致回報疲軟，並削弱了全球投資者對中國資產的興趣。Eurekahedge Pte的數據顯示，專注於中國的對沖基金，尤其是選股型基金，正面臨前所未有的連續第二年虧損。超過三分之二專注於中國的對沖基金在2022年出現虧損，36%的基金則下跌了五分之一或更多。Preqin數據顯示，今年上半年，62%的中國基金未能盈利。

對沖基金公司Persistent Asset Partners Ltd.的投資組合管理主管Otto Chan表示，確實看到亞洲和外國投資者的需求有所減少。

自2020年底以來，MSCI中國指數已下跌43%，同期美國標準普爾500指數則是上漲19%。總部位於上海的資產管理公司GROW Investment Group全球首席投資官William Ma表示，投資者預期，他們的中國投資面臨更多政治風險，對長期經濟成長的信心減弱。

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編輯：姚卓然