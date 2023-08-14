▲ 【中國經濟】大摩：1萬億人民幣地方再融資債額度擬推出 助降系統風險

大摩發表報告，指外電上周引消息報道中國財政部將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。大摩認為，新措施有助降低系統性風險，但仍可能導致地方基建和信貸增長放緩。

大摩預計，由於總額度僅1萬億元人民幣，省政府只會將稀缺資源用於幫助流動性需求最迫切的最弱地方政府融資平台（LGFV），以避免蔓延至引發系統性風險。該行仍認為放緩新增借款、協調地方資產和利息支付將是省政府解決LGFV問題的最重要途徑，至於地方專項債券則可能是防範系統性風險的最後手段。

報告認為，會繼續看到內地各地區信貸增長的分化，資源配置、利息支付和債務安排協調較好的地區信貸增長將繼續保持穩定，而較弱的地區可能會出現更多放緩。此外，彭博報道指出，這些資金將來自於現有未使用的地方債券額度，據大摩經濟學家認為，截至上月，未使用的地方債券額度約為1.3萬億人民幣，因此這些額度為新的基建投資提供資金的可能性也會降低。故此，大摩繼續預計基建投資和信貸增長將放緩。

滙豐研究：內銀主要風險仍存在於房地產融資

滙豐環球研究亦就財政部據報將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度發表報告，認為國家層面政策的進一步明朗化對與LGFV有關的問題而言，是適度利好因素；同時，內銀行業的主要風險仍存在於更廣泛的房地產相關融資活動中。外電報道提到的方法有助於澄清「銀行會不假思索承擔LGFV的潛在信貸風險」的誤解；相反，地方政府可以發揮更重要的作用。

其次，滙豐環球研究雖預計銀行可能會降低對地方政府或LGFV的實際貸款利率，但銀行也會通過稅收上和風險加權資產上的節省而獲得一些好處。第三，銀行業可以節省大量資本，若將53.3萬億元人民幣未償還LGFV風險敞口中的10%，轉換為地方政府債務，銀行業可節省介乎3萬億至4.8萬億元人民幣的風險加權資產，這很大程度上相當於節省了2400億至4800億元人民幣的資本。

滙豐環球研究仍認為，在內地利率下行的環境中，主要國有銀行將成為有吸引力的派息機構，並偏好工行 （01398） 、交行 （03328） 。招行 （03968） 風險胃納改善，該行也認為招行存在投資機會。

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編輯：胡學能