  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】大摩：1萬億人民幣地方再融資債額度擬推出　助降系統風險

宏觀解讀 16:12 2023/08/14

分享：

分享：

【中國經濟】大摩：1萬億人民幣地方再融資債額度擬推出　助降系統風險

大摩發表報告，指外電上周引消息報道中國財政部將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。大摩認為，新措施有助降低系統性風險，但仍可能導致地方基建和信貸增長放緩。

大摩預計，由於總額度僅1萬億元人民幣，省政府只會將稀缺資源用於幫助流動性需求最迫切的最弱地方政府融資平台（LGFV），以避免蔓延至引發系統性風險。該行仍認為放緩新增借款、協調地方資產和利息支付將是省政府解決LGFV問題的最重要途徑，至於地方專項債券則可能是防範系統性風險的最後手段。

報告認為，會繼續看到內地各地區信貸增長的分化，資源配置、利息支付和債務安排協調較好的地區信貸增長將繼續保持穩定，而較弱的地區可能會出現更多放緩。此外，彭博報道指出，這些資金將來自於現有未使用的地方債券額度，據大摩經濟學家認為，截至上月，未使用的地方債券額度約為1.3萬億人民幣，因此這些額度為新的基建投資提供資金的可能性也會降低。故此，大摩繼續預計基建投資和信貸增長將放緩。

滙豐研究：內銀主要風險仍存在於房地產融資

滙豐環球研究亦就財政部據報將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度發表報告，認為國家層面政策的進一步明朗化對與LGFV有關的問題而言，是適度利好因素；同時，內銀行業的主要風險仍存在於更廣泛的房地產相關融資活動中。外電報道提到的方法有助於澄清「銀行會不假思索承擔LGFV的潛在信貸風險」的誤解；相反，地方政府可以發揮更重要的作用。

其次，滙豐環球研究雖預計銀行可能會降低對地方政府或LGFV的實際貸款利率，但銀行也會通過稅收上和風險加權資產上的節省而獲得一些好處。第三，銀行業可以節省大量資本，若將53.3萬億元人民幣未償還LGFV風險敞口中的10%，轉換為地方政府債務，銀行業可節省介乎3萬億至4.8萬億元人民幣的風險加權資產，這很大程度上相當於節省了2400億至4800億元人民幣的資本。

滙豐環球研究仍認為，在內地利率下行的環境中，主要國有銀行將成為有吸引力的派息機構，並偏好工行 （01398） 、交行 （03328） 。招行 （03968） 風險胃納改善，該行也認為招行存在投資機會。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 中國財政部 人民幣 銀行 中國 地方債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股收市】碧桂園挫逾18%、碧服跌近一成　石藥、中生製藥逆市升　恒指跌301點（不斷更新）
【港股收市】碧桂園挫逾18%、碧服跌近一成　石藥、中生製藥逆市升　恒指跌301點（不斷更新）
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？
【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款