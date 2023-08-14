【大行報告│2331】大和：李寧短期缺乏估值重估催化劑、降目標價26%　李寧股價跌逾5%

▲ 【大行報告│2331】大和:李寧短期缺乏估值重估催化劑、降目標價26% 李寧跌逾5%

李寧 （02331） 上周五公布業績，大和資本指，李寧中期業績較預期佳，但面對疲弱的消費者情緒，下半年持續的去庫存壓力，以及國際體育用品品牌搶攻市場，李寧短期缺乏可快速帶動公司估值重估的催化劑，因此調低李寧目標價26%至55元，評級維持「買入」。

李寧周一股價跌逾5%，低見41.2元，成交逾7億元。

大和指，李寧管理層稱，惡劣天氣導致8月開局銷售不滯，但李寧維持全年收入增長約15%及純利率約15%的預測，意味下半年純利增長約20%。李寧管理層並預期毛利率按年及按半年均會錄得增長，因受惠於折扣率及去貨率改善，同時預計市場推廣開支會上升。

大和調低李寧2023至2025年每股盈利預測7%至11%，以反映消費者情緒較預期疲弱，以及毛利率較估計為低。

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編輯：陳韻妍