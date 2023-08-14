美CDC盤點營養密度最高蔬果 超級食物羽衣甘藍5甲不入

美國疾控中心（CDC）曾有一項評估多款蔬果營養密度的研究指，多款常見蔬菜得分均為80分左右，只有1款常見蔬菜可獲滿分100分，超級食物羽衣甘藍則不在排名頭5位。

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CDC於研究一共評估41款蔬果的鉀、纖維、蛋白質和鈣等17種營養素，結果顯示營養密度最高的頭5種蔬果均為綠色蔬菜。

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據悉，西洋菜有高含量的胺基酸和抗氧化劑。胺基酸為構成蛋白質的基礎，而抗氧化劑則能抵抗自由基對細胞的侵害。

美國蔬菜供應商B&W Quality Growers指，進食西洋菜的運動員做劇烈運動時，組織損傷的風險相對較低。

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體重管理公司Nucific營養部門負責人Amy Lee指，西洋菜的營養豐富，維生素A和鉀含量高於普通生菜，維生素C含量也高於橙。

她建議民眾避免將西洋菜烹調過長時間，避免蔬菜中的維生素大量流失。

但生食西洋菜或有感染寄生蟲的風險，她強調只需拿捏好烹調時間，煮熟西洋菜有助分解部分纖維莖，釋放出更多營養物質供人體吸收。

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責任編輯：鄭錦玲