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日圓疲弱日車企受惠 中國市場「硬傷」難逆轉

環球經濟金融 15:00 2023/08/14

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日圓近年走勢疲弱，日本車輛公司因此受惠，在中國市場銷量下降及轉向電動車經營困難下，有望可錄得利潤。然而，有分析師指出，日本車輛在中國市場存在的最大問題仍然難以解決。

【日本核廢水】料8月底傾倒大海 岸田將晤美韓領袖說明 【下一頁】

豐田（Toyota）﹑本田（Honda）及日產汽車(Nissan）近來公布至6月為止第二季業績，獲利屆乎6至21%，超越外界專家預期，並一致點出日圓為本年次季業績改善因素之一。

日產7月上調全球營利預期，由300億日圓升至5,500億日圓（約16.18億至296.6億港元），其中200億日圓正是來自疫弱的日圓走勢。

本田一名職員透露，4月至6月間營利超過預期數十億日圓，近半來自日圓疫弱。但職員指出，利潤不止來自對美元疲弱，日圓對其他歐洲及亞洲貨幣疲弱亦有助營利上升。

車輛為日本一大出口市場，日圓持續疲弱傳統上有助提升車企營利水平。但車廠近年生產逐漸外移，加上日圓疲弱走勢難以預期維持多長，不少車企持保守態度。

豐田便預計，美元對日圓維持平均1美元對125日圓水平。富士（SUBARU）亦同樣維持，1美元對128日圓預期，財務長Mizuma直言日圓走勢難預計。前大藏省國際金融局局長榊原英資則估計，1美元將在年底回升至130日圓水平。

航空公司增豪華機位比例 乘客疫後更捨得享受 【下一頁】

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日本分部高級董事Satoru Aoyama指出，如日圓維持低位，車企理應受惠，但無法抵消其他因素帶來的負面影響。他稱日企在中國市場表現仍然掙扎，情況沒有即時解決辦法。

中國為現時全球電動車最大市場，國產車企據報在政策扶持下，佔有率陸續上升。反觀日本電動車在中國銷情下滑，日產今年第二季零售額大減46%，本田亦錄得5%跌幅。

豐田連同高階品牌凌志（Lexus）雖然同期零售額有增長，但上半年在中國市場總銷售反而出現近3%跌幅。

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責任編輯：吳漢培

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