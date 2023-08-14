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【WhatsApp新功能】一機多帳號功能　登陸WhatsApp測試版

科技 15:53 2023/08/14

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據科技網站Android Police最新報道，WhatsApp多帳號（WhatsApp Multi-Account）切換功能已率先在Android版Beta程式中推出。（法新社資料圖片）

不少用戶都擁有多於一個電話號碼，千呼萬喚的WhatsApp「一機多號」功能，近日終於登錄WhatsApp測試版！據科技網站Android Police最新報道，WhatsApp多帳號（WhatsApp Multi-Account）切換功能已率先在Android版Beta程式中推出，以後WhatsApp用戶在單一App內，可登入多個WhatsApp帳號。

早期要做到WhatsApp「一機多號」功能，可能要手機本來有雙開功能，或靠第三方程式。後來透過同時安裝WhatsApp及WhatsApp Business兩Apps才比前往方便一些。

報道指，該功能已登陸WhatsApp beta for Android 2.23.17.8版本當中，用戶只需在「設定」點擊QR code（二維碼）旁邊箭頭圖示，就可以新增多個帳號並且快到切換。此後用戶便可以將不同帳號的對話，都放在同一個App內。

惟需注意的是，如果用戶並非Android版WhatsApp測試員，就要等待官方後續公布。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

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