▲ 【AI浪潮】郭明錤：近期消息對升幅較多的AI股不利 惟毋需擔心OpenAI或於明年底破產

AI伺服器大廠Supermicro（美：SMCI）本季財測遜預期，導致股價向下，加上有報告指人工智能聊天機械人ChatGPT的開發公司OpenAI可能正處於潛在的財務危機之中，或於明年底破產，令市場擔憂AI發展恐未如想像中樂觀。天風國際分析師郭明錤表示，這或對大部分先前升幅較多的AI股不利。

不過，他認為，毋需擔心OpenAI可能破產的報道，並直言AI/AIGC已是明確的趨勢，但產業的變化將會創造新贏家與輸家。

日前，有外電引述報告內容，OpenAI僅運行ChatGPT每天就要花費約70萬美元（約547萬港元）。雖然公司試圖通過GPT-3.5和GPT-4來實現盈利，但目前尚未能夠產生足夠的收入來實現收支平衡。自從OpenAI開發ChatGPT以來，其虧損額在5月升至5.4億美元。由於微軟（美：MSFT）對OpenAI投資了100億美元，可能是目前支撐該公司運行的原因。可是，如果OpenAI不能很快獲得更多資金，該公司可能不得不在2024年底之前申請破產。

郭明錤表示，值得注意的是若AI/AIGC無法創造可持續獲利的商業模式，產業對AI/AIGC的投資可能會放緩。他認為，其中一個觀察指標為微軟未來兩個季度對AI/AIGC的資本支出展望與相關業務的獲利狀況。

另外，郭明錤又提到，英偉達（NVDIA，美：NVDA）發佈L40S則可能會有新贏家，並認為英偉達在8月23日的財報電話會議是近期AI投資最重要的事件。他又指，英偉達發佈L40S對AI股票的潛在影響可能會開始讓投資人對AI投資的關注重點轉移到AI邊緣運算，潛在受惠者包括Dell、華碩等、以及與可能至少在近期的交易氣氛上，不利先前顯著受益於H100的股票。

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編輯：姚卓然