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航空公司增豪華機位比例 乘客疫後更捨得享受

環球經濟金融 14:00 2023/08/14

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各地民眾經歷數年疫情後紛紛報復式消費，尤其捨得花錢出外旅遊。因應乘客追求更舒適空間，航空公司相繼增加飛機上豪華機位比例。

朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥 【下一頁】

豪華機位票價往往為標準經濟艙票價的數倍或以上。例如以達美航空9月22日出發、紐約至巴黎的來回航班計，普通經濟艙票價為980美元（約7,644港元），而豪華經濟艙票價卻為3,015美元（約2.35萬港元）。

主流乘客以往通常選擇坐標準經濟艙，但機票價格自疫後普遍回落，乘客願意花更多錢購買額外空間。

根據航空分析公司Cirium的數據，經濟艙機位佔美歐航線整體座位比例，由疫情前2018年時的近81.9%，回落至約79.3%。

售出機位當中，商務艙機位比例由疫前的12.9%上升至13.5%。至於豪華經濟艙機位增幅更強勁，由疫前的4.2%增至6.4%。頭等艙機位比例則下跌。

馬斯克拍賣數百件Twitter物品 包括經典藍鳥標誌 【下一頁】

達美航空、捷藍航空、聯合航空、美國航空、芬蘭航空和漢莎航空等公司，近期紛紛宣布升級頭等艙座椅、帶趟門套房或豪華經濟艙。

例如新加坡航空提供的升級版套房客艙，更提供相等於小型酒店房的面積和雙人套房。阿聯酋航空甚至在部分機型上為頭等艙乘客提供淋浴間。

諮詢公司AeroDynamic Advisory估計，豪華客艙機位的市場估值約為26億美元（約202.8億港元），僅佔整體市場一小部分，但該市場卻正在增長。

達美航空數據顯示，豪華機位佔2009年售出機位約9%，於2019年的比例已升至28%，預計到2024年將達30%。

該公司今年的機票銷售額約為190億美元（約1,482億港元）破紀錄，其中豪華機位佔35%，較2014年時24%的比例呈顯著增長。

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責任編輯：鄭錦玲

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