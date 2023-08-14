  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏威夷山火】水行俠男星警告勿去旅遊 留酒店空間助救災

環球社會熱點 13:30 2023/08/14

分享：

分享：

美國夏威夷茂宜島（Maui）爆發超過100年最嚴重山火，死亡人數預計將繼續上升。《水行俠》男主角﹑夏威夷出生男星Jason Momoa及當地政府呼籲旅客暫時不要前往當地旅遊，騰出酒店空間讓災民及救災人員使用。

夏威夷山火多人死亡 為美國百年來最嚴重火災 【下一頁】

Jason Momoa上周六（12日）在社交平台發文，促請旅客暫停前往茂宜島旅遊，直言當地現時非理想旅遊地點。他強調旅客非當地現時最需要的人群，而且島上目前災情嚴重。

夏威夷旅遊局同日發出聲明，未來數周聯邦﹑州及縣政府將集中資源救災，西茂宜島社區及旅遊業界亦會集中幫助當地災民。

夏威夷州州長格連（Josh Green）表示，500間酒店房將提供予受山火影響的當地居民暫住，另外500間酒店戶將為聯邦緊急管理局人員提供住所。部分酒店維持正常運作，協助保持當地就業及經濟。

點擊圖片放大
+6
+5

夏威夷山火喪生人數上升 拜登頒布重大災難宣言（第二版） 【下一頁】

夏威夷州政府亦有意與住宿平台Airbnb合作，保留部分出租物業供當地受災民眾使用。格連希望，Airbnb能夠提供3至9個月租約予有需要的災民。

目前茂宜島山火死亡人數增至93人，當局警告數字可能繼續上升。當地警方表示，暫時只搜索3%受災地區。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
2023/08/10
夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河
2023/08/09
英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河
歐盟氣候機構指 全球7月平均氣溫16.95度歷來最熱
2023/08/09
歐盟氣候機構指 全球7月平均氣溫16.95度歷來最熱
【美國熱浪】德州老夫婦無錢整冷氣 疑中暑倒斃家中
2023/08/07
【美國熱浪】德州老夫婦無錢整冷氣 疑中暑倒斃家中
美加州意大利南部農夫變陣 改種熱帶水果迎高溫
2023/08/06
美加州意大利南部農夫變陣 改種熱帶水果迎高溫

你可能感興趣

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
17:40 2023/08/10
夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河
13:50 2023/08/09
英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河
歐盟氣候機構指 全球7月平均氣溫16.95度歷來最熱
10:55 2023/08/09
歐盟氣候機構指 全球7月平均氣溫16.95度歷來最熱
氣候暖化 極端天氣 社交平台 酒店 住宿 山火 美國 夏威夷 Airbnb
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
【俄烏戰爭】烏22日大女嬰遭炸死 俄艦黑海開火示警貨輪（持續更新）
【俄烏戰爭】烏22日大女嬰遭炸死 俄艦黑海開火示警貨輪（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱擊落3枚導彈 阻烏炸克里米亞大橋
【俄烏戰爭】俄稱擊落3枚導彈 阻烏炸克里米亞大橋
夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款