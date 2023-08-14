【夏威夷山火】水行俠男星警告勿去旅遊 留酒店空間助救災

美國夏威夷茂宜島（Maui）爆發超過100年最嚴重山火，死亡人數預計將繼續上升。《水行俠》男主角﹑夏威夷出生男星Jason Momoa及當地政府呼籲旅客暫時不要前往當地旅遊，騰出酒店空間讓災民及救災人員使用。

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Jason Momoa上周六（12日）在社交平台發文，促請旅客暫停前往茂宜島旅遊，直言當地現時非理想旅遊地點。他強調旅客非當地現時最需要的人群，而且島上目前災情嚴重。

夏威夷旅遊局同日發出聲明，未來數周聯邦﹑州及縣政府將集中資源救災，西茂宜島社區及旅遊業界亦會集中幫助當地災民。

夏威夷州州長格連（Josh Green）表示，500間酒店房將提供予受山火影響的當地居民暫住，另外500間酒店戶將為聯邦緊急管理局人員提供住所。部分酒店維持正常運作，協助保持當地就業及經濟。

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夏威夷山火喪生人數上升 拜登頒布重大災難宣言（第二版） 【下一頁】

夏威夷州政府亦有意與住宿平台Airbnb合作，保留部分出租物業供當地受災民眾使用。格連希望，Airbnb能夠提供3至9個月租約予有需要的災民。

目前茂宜島山火死亡人數增至93人，當局警告數字可能繼續上升。當地警方表示，暫時只搜索3%受災地區。

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責任編輯：吳漢培