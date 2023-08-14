【美股開市】離岸人幣退守7.3 美滙升穿103　道指升20點　特斯拉跌3%（不斷更新）

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3，美滙指數升穿103，日圓相對跌穿145關，至145.36，跌0.3%。

美國財政部持續賣債，10年期債息上升，報4.181厘。

美股開市三大指數走勢分歧，道指高開20點，納指跌0.3%。

Tesla（美：TSLA；特斯拉）再打減價戰，內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元，特斯拉跌逾3%。

美國周一未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於FOMC會議紀要及美國零售數據。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦FOMC會議紀要及美國零售數據 專家料美股短綫反覆（附數據表）

即市走勢︰

【21：30】道指高開20點，報35301點，納指跌0.3%，報13599點，標指跌8點，報4455點。

【18：20】道指期貨升59點，納指期貨升0.4%，標指期貨升10點。

【16：55】【SoftBank】軟銀據報考慮收購願景基金1號手持 25% Arm

【16：30】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？ 比亞迪全日瀉6%

【14：38】【AI浪潮】OpenAI陷破產危機？ 郭明錤：毋須擔心AI趨勢受影響、關心兩大事件

【12：21】道指期貨跌67點，報35284點，標指期貨跌8點，報4472點，納指期貨跌33點或0.2%，報15062點。

【12：12】【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？ 加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

【11：06】【日圓走勢】日圓逼近去年日央行入市干預區域 兌美元曾見145水平、兌港元跌穿5.39算

【08：28】【美國減息】高盛︰預計儲局不再加息 明年第二季起開始減息

【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美通脹憂慮升溫 道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩