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【美股收市】納指漲1% 英偉達飆逾7% 道指靠穩 10年債息撲4.2厘

股市 04:06 2023/08/15

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投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，美股個別發展 ，納指向好，道指則反覆靠穩，10年債息撲4.2厘 。

即睇美股收市：

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截至今晨4時（即收市），道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。

Tesla（美：TSLA；特斯拉）再打減價戰，內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元，特斯拉股價一度跌逾3.6%至，最新跌1.2%。另一隻近期焦點股英偉達（美：NVDA）獲大摩唱好受惠AI，股價升逾7%。

路透報道，美國部分對沖基金在第二季減持中國概念股持股。Coatue Management減持阿里巴巴（09988）、百度（09888）、京東（09618）、理想汽車（02015）、拼多多等中概股。另有2間對沖基金D1 Capital Partners，以及Moore Capital Management皆出售全部阿里持股。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3，不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

紐約聯儲銀行調查顯示，7月美國消費者一年期通脹預期由3.8%，下降至3.5%，創2021年4月以來新低水平 ， 為連續第4個月下降。消費者對三年期和五年期的通脹預期也下降，均由3%跌至2.9%。

另一方面 ， 阿根廷大選的初選初步結果意外，極右翼政黨候選人哈維爾米萊（Javier Milei）獲最多選票。阿根廷出現「股債滙三殺」，政府將披索滙率貶值18%，央行緊急加息21個百分點，由97%升至118%。阿根廷股市重挫，MERVAL指數以美元計價一度下跌14%。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3 ； 不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

美國本周焦點，將落於FOMC會議紀要及美國零售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦FOMC會議紀要及美國零售數據　專家料美股短綫反覆（附數據表）

即市走勢︰

【02：01】美國聯邦存款保險公司主席格倫伯格：美國正在考慮讓銀行發行長期債券以提高穩定性。

【01：50】紐約10月黃金期貨收跌0.13%，報1925.20美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.13%，報1944.00美元/盎司。

【01：04】市場消息：Netflix（美：NFLX）正在加拿大及英國測試在電視、個人電腦及蘋果Mac電腦上的遊戲功能。

【01：01】市場消息：瑞銀集團將支付14.35億美元，以和解美國司法部因住宅地產抵押貸款支持證券（RMBS）問題而對其提出的所有民事指控。

【00：28】紐約期油跌幅擴大至1%，報81.71美元/桶；布蘭特原油跌近1%，報85.45美元/桶。

【23：50】英偉達漲幅擴大至5%。

【23：35】高盛：預計美國零售汽油價格將在2024年前平均為每加侖3.6美元

【23：30】歐股收市個別發展， 德國DAX 30指數收漲0.5%，法國股指收漲0.1%，英國股指收跌0.2%。泛歐STOXX 600指數升0.2%

【23：00】美國紐約聯儲：美國消費者一年期通脹預期由3.8%下降至3.5%，創2021年4月以來新低。三年期通脹預期由3%下降至2.9%。

【22：58】美國三大股指悉數上漲，標指漲0.39%，納指漲0.7%。蘋果漲0.9%，特斯拉則仍然跌1.1%。

【21：30】道指高開20點，報35301點，納指跌0.3%，報13599點，標指跌8點，報4455點。

【18：20】道指期貨升59點，納指期貨升0.4%，標指期貨升10點。

【16：55】【SoftBank】軟銀據報考慮收購願景基金1號手持 25% Arm

【16：30】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　比亞迪全日瀉6%

【14：38】【AI浪潮】OpenAI陷破產危機？　郭明錤：毋須擔心AI趨勢受影響、關心兩大事件

【12：21】道指期貨跌67點，報35284點，標指期貨跌8點，報4472點，納指期貨跌33點或0.2%，報15062點。

【12：12】【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？　加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

【11：06】【日圓走勢】日圓逼近去年日央行入市干預區域　兌美元曾見145水平、兌港元跌穿5.39算

【08：28】【美國減息】高盛︰預計儲局不再加息　明年第二季起開始減息

【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

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【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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