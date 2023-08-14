【券商點睇】下半年內需復甦不明朗 李寧被調低盈利預測 評級為買入

中銀證券表示，李寧（02331）上半年收入增長13%至140.2億元（人民幣，下同），保持穩健增長。從第二季流水情況看，李寧全平台零售流水按年錄得10%至20%低段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長，Q2內需有所波動，公司依然保持穩健的經營節奏。

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分渠道看，綫上渠道收入按年增長1.7%至36億元，綫上競爭加劇下增速有所放緩。綜合來看公司在上半年經營面臨多重不確定因素背景下仍保持了穩健發展，聚焦產品科技升級的同時優化渠道結構，營收實現穩健增長。

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另外，李寧持續聚焦籃球、跑步、健身、羽毛球及運動生活五大核心品類，繼續加大產品功能研發創新，專業運動領域有望維持快速發展，看好公司聚焦專業運動打造堅實品牌，下半年營收與業績在經營健康基礎上實現穩健增長。中銀證券認為，考慮到下半年內需恢復仍有不確定性，將公司2023至2025年每股盈利下調至1.73元、2.06和2.38元，對應預測市盈率分別為23倍、20倍及17倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛