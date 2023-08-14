【券商點睇】上季收入利潤均超預期 阿里巴巴組織變革後釋放效率

阿里巴巴（09988）最新業績勝預期，截至6月底的2024年第一季收入按年增長14%，經調整淨利潤增長48%，均高於市場預期，源於上年同期低基數及分拆後經營效率提升。根據開源證券報告，淘天集團收入端在低基數下，CMR按年增長10%，但仍低於綫上實物電商零售額增速；商家用戶正循環顯現，淘寶APPDAU按年增長6.5%，天貓新入駐商家數同比增長75%。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

該行預計，阿里利潤主體仍依賴淘天業務，綫上流量增長趨緩，電商行業激烈競爭格局延續，仍需看到公司「價格力」戰略持續推進驅動公司市場份額企穩、對應淘天業務利潤率企穩。「1+6+N」組織調整利於縮短決策路徑，提升各業務競爭力，加速其盈利改善進程，伴隨阿里雲、菜鳥等分拆上市有望進一步推動公司價值重估。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

開源證券指出，盡管短期受宏觀環境消費疲軟影響，但阿里的組織變革縮短決策路徑釋放業務活力，加上降本增效釋放利潤空間，上調2024至2025年調整後淨利潤預測至1,752億元和2,031億元，新增2026年調整後淨利潤預測2,296億元，對應增速23.9%、15.9%和13.1%，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛