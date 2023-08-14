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【券商點睇】上季收入利潤均超預期 阿里巴巴組織變革後釋放效率

股樓投資 12:37 2023/08/14

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阿里巴巴（09988）最新業績勝預期，截至6月底的2024年第一季收入按年增長14%，經調整淨利潤增長48%，均高於市場預期，源於上年同期低基數及分拆後經營效率提升。根據開源證券報告，淘天集團收入端在低基數下，CMR按年增長10%，但仍低於綫上實物電商零售額增速；商家用戶正循環顯現，淘寶APPDAU按年增長6.5%，天貓新入駐商家數同比增長75%。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

該行預計，阿里利潤主體仍依賴淘天業務，綫上流量增長趨緩，電商行業激烈競爭格局延續，仍需看到公司「價格力」戰略持續推進驅動公司市場份額企穩、對應淘天業務利潤率企穩。「1+6+N」組織調整利於縮短決策路徑，提升各業務競爭力，加速其盈利改善進程，伴隨阿里雲、菜鳥等分拆上市有望進一步推動公司價值重估。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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開源證券指出，盡管短期受宏觀環境消費疲軟影響，但阿里的組織變革縮短決策路徑釋放業務活力，加上降本增效釋放利潤空間，上調2024至2025年調整後淨利潤預測至1,752億元和2,031億元，新增2026年調整後淨利潤預測2,296億元，對應增速23.9%、15.9%和13.1%，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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買入 分拆 阿里巴巴－SW（09988） 港股 中國

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