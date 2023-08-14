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【券商點睇】店效坪效達雙位數增長 寶勝國際合理估值可達0.88元

股樓投資 12:35 2023/08/14

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國信證券報告指，寶勝國際（03813）在去年低基數基礎上，伴隨客流量和客單價按年均高單位數增長，今年上半年收入上升11.1%至109.6億元（人民幣，下同），純利3.1億元，按年升16.5倍。期內，經營利潤率、淨利率分別為4.3%和2.8%，按年提升2.2、2.6個百分點。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

該行表示，公司門店精細化運營、同店增長加速，數位化轉型下泛微店增長強勁。其中，精細化零售策略下，同店、坪效均雙位數增長。期內，公司合計關閉370家至3,723家直營店，平均店鋪面積按年高單位數增長；隨客流恢復同店銷售上升12.7%，坪效同比雙位數增長。同時，上半年泛微店按年強勁增長56%，佔總營收12.6%，佔綫下直營銷售19.2%。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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國信證券看好今年消費復甦下，寶勝銷售向好並持續釋放盈利彈性，以及全渠道、數位化轉型策略下全渠道和泛微店收入快速提升。維持盈利預測，預計2023至2025年純利分別為4.7億元、5.9億元及7.6億元，按年增幅為429%、24%和29%，合理估值區間維持在0.77至0.88港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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同店銷售 純利 買入 寶勝國際（03813） 港股 中國

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