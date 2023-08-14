【盈喜｜餐飲】太興集團發盈喜　料上半年轉賺最多4700萬元

▲ 【盈喜｜餐飲】太興集團發盈喜 料上半年賺最多4700萬元

太興集團 （06811） 發盈喜，預料上半年轉虧為盈，錄得溢利介乎約4300萬元至4700萬元，而去年上半年虧損約為5200萬元。

期間，集團於香港及中國內地的業務收益均有所增加，收入增加主要由於集團於本回顧期間持續優化餐廳網絡，並繼續發展其多品牌策略並致力提升產品多元化，藉以推動集團增加收入； 及由於自2023年1月起解除有關2019新型冠狀病毒疫情的旅遊限制及社交距離措施，期間的營業天數較2022年同期有所增加，上半年本地經濟逐漸復甦，消費氣氛隨之提升，到訪香港及中國內地的訪客人數亦有所增加，有助提升門店生意。

集團表示，繼續嚴格執行成本控制措施，包括但不限於在新店選址時採取謹慎方式、合理控制食物成本及優化組織架構；並且透過積極優化內部管理及餐廳網絡等措施，以提高集團於本回顧期間的營運效率，並提升毛利率及溢利。

集團一向採取嚴謹的資金管理政策，以確保現金流穩健及現金狀況良好，並適時根據市場狀況調整店鋪策略及運作，集團透過不斷創新品牌，擴大客戶群，加強培訓，善用科技， 致力提升競爭優勢，故董事局對集團未來發展充滿信心。

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編輯：姚卓然