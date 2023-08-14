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【譚仔業績】譚仔國際上季盈利跌3%　撇政府補貼後轉升、可比餐廳收入續增

股市 12:38 2023/08/14

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【譚仔業績】譚仔國際上季盈利跌3%　撇政府補貼後轉升、可比餐廳收入續增

譚仔國際 （02217） 控股股東Toridoll日本公布財年首季度業績，按國際財務報告準則，譚仔國際集團在4月至6月季度收益約6.9億港元，按年升15.5%，除稅後溢利3400萬港元，按年跌2.9%。

Toridoll日本方面，公司的海外分部截至今年6月底止3個月，收益174.9億日圓，按年增37.7%，業務溢利7.4億日圓，按年增83.2%。

剔除政府補貼　集團首財季稅後溢利增3100萬元

譚仔國際指，剛過去的財政年度（2023財政年度）的首個季度的除稅後溢利，包括約3200萬港元的一次性政府補貼，而本期間則為零。

剔除該等政府補貼的影響，譚仔國際季度除稅後溢利按年增加約3100萬港元，主要是由於香港業務表現改善，以及銀行存款市場利率較2023財政年度上升導致利息收入增加。

在經濟放緩、成本上漲及勞工短缺的背景下，香港餐飲業的整體環境仍充滿挑戰，集團於本期間持續推出新產品、物有所值的食品產品及實施創新的市場營銷及推廣活動，促成了本期間可比餐廳收入的按年增長，維持自2023財政年度第4季度開始的上升趨勢。

對於香港以外的市場，集團的業務表現較去年改善，原因是專注於提升銷售及營運效率。於內地，由於餐廳數目較2023財政年度同期增加，集團於本期間錄得銷售額同比增長。受內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後的復甦較預期緩慢。於日本，集團在部署新的本地管理團隊後，銷售及營運效率均有改善。由於整個行業缺乏人手，於新加坡的業務表現仍低迷。

相關文章：

【業績︱餐飲股】譚仔國際︰料下半年同店銷售恢復正增長　本財年開設50間分店、大灣區佔約30間

編輯：胡學能

港股 港元 日圓 餐飲 香港 日本 譚仔國際（02217）
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