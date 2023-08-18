【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李君怡  不甘平凡  憑積極學習態度飛躍成業界新星

在競爭激烈的商業社會，每個人都希望有一份安穩的工作，但是當穩定變成了一種限制，當人生變得毫無彈性，很多人也會開始感到迷茫，宏利分組經理李君怡（Christy）曾經也有這樣的感受，但她果斷作出改變，於2021年12月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職保險業，繼而開啟了全新的人生篇章。入行短短一年多，Christy已取得國際公認的百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）會員資格，並奪得業界多個獎項，包括「保協傑出新星金獎」及「中國國際保險精英圓桌大會金星獎」，成為一顆冉冉升起的業界耀目新星。

不斷學習 以行動證明自己

回想起當初轉職的心路歷程，Christy說道：「我是接受傳統教育的女孩，家人和學校一直灌輸的教育是要好好讀書，找一份穩定的工作，這樣的人生就是100分。我也一直以這種按部就班的方式去工作，在工作3、4年後，覺得自己比起同齡的人在待遇和發展方面都不錯，但總有些時候會感到自己仍是一個普通的人、我還有沒有向上流動、再進一步的機會呢？」經過深思熟慮，Christy認清自己希望有向上流的空間，同時渴望有更大的成就感和影響力。其後，在舊同事兼現任上司宏利高級分組經理劉嘉嵐（Xally）的分享及建議下，她認為保險這個行業正正能滿足到她所有的要求，便透過「宏利C.E.O.計劃」這個專為轉職人士提供支援的平台成功入行。

入行後的Christy遇到了不少困難，身邊的人也曾質疑她是否能長遠做下去，但是她以行動去證明自己的決心和能力。她不斷學習，到處請教前輩的意見，汲取他們的知識和經驗。她認為要有飛躍的進步，一定要投放最多的時間和專注力。一直在旁觀察並提供協助的Xally說：「Christy是一個願意接受挑戰和有上進心的年輕人，也不怕改變，這種心態非常適合保險業。在這行業，沒有學不會，只有你花了多少時間，學了多少和付出了多少的分別。我最欣賞她的好學、積極和主動，這些正面的態度是很多年輕人的榜樣。」

▲ Xally（右）非常欣賞Christy願意接受挑戰和具上進心的積極態度，認為是很多年輕人的榜樣。

與客戶並肩同行 籌劃理想財策方案

在疫情期間，Christy不但沒有氣餒，反而選擇以提升自己的方式來突破重圍。她認為這段時間自己在心態和專業方面均有所提升：「過往的工作一直都是由別人教導我怎樣做，是在接收指令，但現在我會研究適合自己的方法去做得更好，因為在這以人為本的行業，別人的一套公式未必可百分百應用在自己身上，像是一種自我修行，要集各家之大成去找到自己的定位和方法。加上保險業是一個極具挑戰性的行業，需要自己有所突破才能成功。」她更表示，每名客戶選擇經她投保，都是對她的一種信任，令她感覺自己是與客戶一同成長和同行，所以時刻提醒自己要以客戶最大的利益為依歸，站在對方的角度着想去建議最合適對方的保障方案。

在入行短短的一年內，Christy迅速晉升為分組經理，並獲得多個業界獎項，站穩陣腳，亦令許多一開始不看好她的人逐漸改觀，甚至成為她的客戶。入行以來，Christy自覺成長不少，不同客戶的故事令她思考時有更多角度、眼界更廣闊，也獲得了更多的成就感和自信。她鼓勵想入行的年輕人：「在這個充滿變化和挑戰的時代，人們需要有勇氣和決心去面對自己的迷茫和困難。我相信每個人都有不同的潛能，只要願意不斷努力和學習，就能突破自己的能力極限，做出成績，被人看見自己獨特的光芒，創造更好的人生。」

▲ Christy在宏利的事業舞台上發光發亮，成就自己的一片小天地。

（特約）