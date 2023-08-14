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【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？　加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

股市 12:12 2023/08/14

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【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？　加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

知名投資者索羅斯（George Soros）旗下對沖基金Soros Fund Management最新向證交會（SEC）提交第二季末持倉資料。雖然索羅斯曾公開表示「直覺上應反對人工智能（AI），但我不懂如何阻止它」，但旗下SFM季內買入超微半導體（美：AMD）、英偉達（Nvidia，美：NVDA）和微軟（美：MSFT）等AI概念股。

SFM季內從零持倉購入1萬股英偉達、約1萬股微軟和25萬股AMD，分別涉逾420萬美元、340萬美元和2800萬美元。

與此同時，索羅斯減持部分大型雲軟件公司股份，包括沽清持有的Salesforce（美：CRM）17萬股股份，以及Snowflake（美：SNOW）的3.85萬股股份。

92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國 金融履歷豐富哥哥意外落空，可見【下一頁】

雖然買入AI主題股引起關注，但相關股份並非SFM最主要持倉。截至6月底，SFM最重倉的是貝萊德旗下投資級別企業債ETF—LQD，單季倉位增31%，持倉價值3.4億美元。

另外，索羅斯在兩大指數ETF都明顯加倉認沽期權倉位，在追蹤納斯達克100指數的QQQ上，SFM至上季末持有的認沽期權（Put option）相當於85萬股QQQ，按季增加1.58倍，價值逾3億美元。在追蹤標普500指數的SPY上，SFM的認沽期權亦按季增加1.65倍。

SFM最重倉個股為Horizon Therapeutics（美：HZNP），但持股數目季內未有變化，第二、三重倉個股則為Alphabet（美：GOOGL）和SEA（美：SE）。

索羅斯旗下SFM至6月底持倉最大證券

證券單季持倉變化季末倉位持倉價值
LQD（美元投資級別企業債ETF）+30.95%317.34萬3.43億美元
Horizon Therapeutics（美：HZNP）不變329.18萬3.39億美元
QQQ 認沽期權+158%85萬3.14億美元
SPY 認沽期權+165%53萬2.35億美元
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編輯：麥德銘

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