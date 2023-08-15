【中小企挑戰】外國大碼未能設合亞洲人身形　本地XL衣飾吃香

大碼人士買衫難，以為買XL或外國品牌就一定合身？也不一定，因為外國品牌非為亞洲人設計，穿在身上或不能切合需要。有大碼市民表示，她們一旦覺得指定品牌合身，多會繼續購買，忠誠度高，每次買衫約花費1千元。

【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包 攻上班族及禮品市場

從事文職工作的Michelle Kwok（下圖）現時約230磅，由於上半身比較豐滿，所以她買衣服時，特別著重胸圍尺碼是否合身，「一般肥妹可以到本地的外國品牌時裝店購買，但我則比較困難，所以通常都是上網買」，她亦試過光顧內地網購平台，但試過中伏，衣服剪裁有問題。

Michelle坦言花了不少時間去找尋適合自己的商店，一旦找到合適的，會長期光顧，「近年多了很多網店，都是由年輕肥妹開的，款式時尚，適合上班」，她認為現時的選擇都算足夠，大約每1至2個月，尤其是轉季時都會買衣服，金額大約在200至1,000元。

銀行保險業的Rachel Lau（下圖）現時約140磅，她認為買衣服沒有很大困難，一般買加大碼都合身，「歐美牌子的衣服較切合我的身形，所以一般都會上網購買，日韓牌子剪裁則不合適」，她喜歡購買連身裙和高腰款式，認為更能顯瘦，現時有2、3個經常購買的品牌，轉季時會購買逾1,000元。

肉肉模特兒公司擁抱多元

大碼模特兒公司「肉肉事務所」於2022年開業，「我們希望做有意義的項目，擁抱多元是其中之一，這是一個Social Project，並嘗試以我們的公關公司去推動」，公司創辦人徐緣（下圖）說。他表示，大碼模特兒在外國是商機，但亞太區卻不流行，「現時我們的模特兒都有分大、中、小碼，由微肉肉至巨肉肉，並且有不同年齡層，20至50歲都有。」

徐緣稱，很多模特兒公司都會抽佣2至3成，他們則是以模特兒的BMI來分成，「例如模特兒的BMI是23%，我們就抽23%，最多是抽30%封頂，希望他們可以分到更多錢。」現時模特兒工作包括拍攝硬照、參與電影、廣告及為大碼衫做試身模特兒等，「當中以試身模特兒需求最多，佔6至7成，不過這類工作的單價不高」，做出鏡模特兒的單價較高，現時大部分客戶都是拍攝時裝及手袋，以往亦有做過Dove及迪士尼等項目，不過出鏡工作佔比相對不高，約佔3至4成。

▲ 肉肉模特兒可拍攝大碼時裝，效果一樣出色。（受訪者提供）

徐緣坦言，香港的大碼模特兒市場發展較落後，「內地大碼產品多，有時我們都會派模特兒北上工作」，現時肉肉事務所共有37名香港及10名台灣模特兒，未來他們將招攬更多新模特兒提升生意，「今年第二季生意額比首季上升20%，並長期保持有查詢，故對未來市道感樂觀。」

外國內衣未附本地人需要

內衣品牌SATAMI行政總裁兼設計及營銷總監李可兒（Kennax，下圖）表示，本地市場大部分內衣都是標準尺碼，由32A到40D不等，超過這個尺碼就要找外國牌子，但其設計都是根據歐美女性的身形剪裁，未必適合香港或亞洲女性實際需要。

SATAMI在銷售內衣的過程中，發現很多香港女性尺碼遠超上述標準尺碼，10多年前開始設計和生產專為適合香港女性的大尺碼內衣，「我們參考了她們的意見回饋及購物模式，調整剪裁及設計，逐步改善款式，現在提供的尺碼由傳統的32A去到46H。」

Kennax坦言，做大碼內衣是困難的，但同時也是可發展的空間，「即使做到44G，我們仍有客人反映尺碼未能滿足實際需要，最後才為特殊客人再進一步增加46H及46I的尺碼」，雖然這些尺碼的客人數量不多，而且小量生產大碼的成本也很高，「但作為一個土生土長的香港內衣品牌，我們認為有義務及責任服務這群小眾。」

她表示，做大尺碼生意於設計及製作上的難度特別高，傳統細尺碼的胸圍可通過機器製造，但大尺碼胸圍的製作工藝卻特別高，「做1個大尺碼胸圍所需的人力、物力、時間，往往等如做3個傳統尺碼胸圍，但零售價格卻不能提高很多，產量亦不能和傳統尺碼胸圍比較。」此外，大尺碼胸圍更需要前線服務配合，才能夠將合適的剪裁款式介紹給相對應的客人，因此必須加強培訓。

大碼衫選擇愈趨時尚

位於荃灣的Circle Fashion自1992年開業，創辦人陳小姐說，他們一開始都是出售細碼衫，但後來市場充斥愈來愈多內地貨，生意難做，「開業2、3年後，發現本地有幾間大碼衫批發商出品不錯，無論質料、手工、款式都很好，於是就開始轉售大碼衣服」，她表示，因為不是人人都懂得門路取貨，市場競爭小，需求又大，當時生意不俗。

▲ Circle Fashion專門出售大碼衣飾，適合上班一族。（受訪者提供）

不過近年經濟轉差，內地網購售價便宜，亦對生意做成衝擊，「本地批發來貨價都要200多元一件，零售價約在250至350元之間，扣除舖租和成本，利潤相當微薄，每天要有3,000元生意額才可以收支平衡」，陳小姐現時的銷售對象都是對質素有要求的客人，強調貨品款式時尚，適合上班一族，絕非「師奶款」，此外她亦會在內地網購平台入貨，賣100元以內，給客人多一個選擇，「這類貨品售價便宜，但只能穿上一季。」

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本報記者：曾海倫

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