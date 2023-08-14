尼馬確認加盟沙特球會 PSG料逾8.5億轉會費（第二版）

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的巴西球星尼馬（Neymar）據報，接近與沙特阿拉伯球會希拉爾（AL Hilal）達成個人條件共識，如滿足PSG的8,000萬歐元（約6.84億港元）轉會費要求，將轉戰沙特聯賽。消息指尼馬已同意加盟，本周將前往沙特。

（第二版更新尼馬確認加盟希拉爾）

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迪士尼（Walt Disney）旗下體育頻道ESPN引述消息人士報稱，尼馬相信同意與希拉爾簽約兩年，每年年薪估計高達1億歐元（約8.54億港元）。

著名足球體育記者Fabrizio Romano確認，31歲的尼馬轉會希拉爾已獲各方同意，體檢將在周一（14日）完成，他將在本周前往沙特。Romano指出，尼馬的轉會費稍低於1億歐元（約8.56億港元）。尼馬加盟後，將與今季加盟的魯賓·尼維斯（Rúben Neves）及高列巴尼（Kalidou Koulibaly）等原本在歐洲球會效力的球員成為隊友。

PSG從西甲球會巴塞隆拿（Barcelona）簽下法國翼峰丹比利（Ousmane Dembélé）後，出售尼馬的意願亦提高。

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尼馬今年夏天曾一度盛傳回歸巴塞隆拿，甚至球會隊長羅拔圖（Sergi Roberto）亦公開表示曾與尼馬商討加盟。

然而，巴塞內部據指對尼馬回歸反應兩極。教練沙維（Xavi Hernandez）在內等多人認為，尼馬不適合現時球會的陣容。而且，巴塞仍有巨大財政問題，使重簽尼馬成疑。

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責任編輯：吳漢培