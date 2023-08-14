  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尼馬料同意加盟沙特球會 PSG開價逾6.8億轉會費

環球社會熱點 13:00 2023/08/14

分享：

分享：

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的巴西球星尼馬（Neymar）據報，接近與沙特阿拉伯球會希拉爾（AL Hilal）達成個人條件共識，如滿足PSG的8,000萬歐元（約6.84億港元）轉會費要求，將轉戰沙特聯賽。

沙特球會開價近26億求購麥巴比 單季年薪破60億 【下一頁】

迪士尼（Walt Disney）旗下體育頻道ESPN引述消息人士報稱，尼馬相信同意與希拉爾簽約兩年，每年年薪估計高達1億歐元（約8.54億港元）。

據報PSG希望以8,000萬歐元出售31歲的尼馬，正與希拉爾商討轉會事宜，並取得進展。PSG從西甲球會巴塞隆拿（Barcelona）簽下法國翼峰丹比利（Ousmane Dembélé）後，出售尼馬的意願亦提高。

若尼馬最終加盟，將與今季加盟的魯賓·尼維斯（Rúben Neves）及高列巴尼（Kalidou Koulibaly）等原本在歐洲球會效力的球員成為隊友。

點擊圖片放大
+6
+5

沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物 【下一頁】

尼馬今年夏天曾一度盛傳回歸巴塞隆拿，甚至球會隊長羅拔圖（Sergi Roberto）亦公開表示曾與尼馬商討加盟。

然而，巴塞內部據指對尼馬回歸反應兩極。教練沙維（Xavi Hernandez）在內等多人認為，尼馬不適合現時球會的陣容。而且，巴塞仍有巨大財政問題，使重簽尼馬成疑。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
今日
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
今日
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
2023/08/13
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片）
2023/08/11
彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片）
澳洲12歲玩具女王買百萬豪車 斥巨資攜愛犬移居新加坡
2023/08/11
澳洲12歲玩具女王買百萬豪車 斥巨資攜愛犬移居新加坡

你可能感興趣

朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
今日 10:55
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
今日 08:05
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
18:47 2023/08/13
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
網絡熱話 足球 法甲 巴塞隆拿足球會 巴西 西甲 沙特阿拉伯 巴黎 法國

下一篇文章

南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
【俄烏戰爭】烏22日大女嬰遭炸死 俄艦黑海開火示警貨輪（持續更新）
【俄烏戰爭】烏22日大女嬰遭炸死 俄艦黑海開火示警貨輪（持續更新）
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
馬斯克大戰朱克伯格 將於意大利「史詩級地點」上演
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
【俄烏戰爭】俄稱擊落3枚導彈 阻烏炸克里米亞大橋
【俄烏戰爭】俄稱擊落3枚導彈 阻烏炸克里米亞大橋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款