尼馬加盟沙特球會希拉爾年薪1.6億歐元 要求多項奢華待遇（第四版）

31歲巴西球星尼馬（Neymar）轉戰沙特聯賽，由法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）轉會沙特阿拉伯球會希拉爾（AL Hilal），轉會費傳為9,000萬歐元（約7.68億港元），更獲1.6億歐元（約13.66億港元）的天價年薪。

（第四版更新尼馬待遇）

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希拉爾於社交媒體上載尼馬的簽約照，尼馬手執藍色10號球衣笑容燦爛與球會負責人合照。

有指尼馬除了獲相當於250萬英鎊（約2,490萬港元）周薪外，更要求希拉爾提供多項奢華待遇。尼馬據報要求球會提供擁有25間房的豪宅，在屋內提供3間桑拿房。

球會也要僱用五名專門為尼馬服務的全職工作人員，包括司機、來自巴西的私人廚師、副主廚、兩名專門負責客房服務的人員。

另外，尼馬要求球會提供豪車代步，包括賓利（Bentley）歐陸GP、Aston Martin DBX及林寶堅尼（Lamborghini）Huracan，總值超過51萬英鎊（約508萬港元）。

球會也需承擔尼馬的酒店住宿、餐飲費用及休息期間到不同城市的開支。

尼馬加盟後，將與今季加盟的魯賓·尼維斯（Rúben Neves）及高列巴尼（Kalidou Koulibaly）等原本在歐洲球會效力的球員成為隊友。

PSG從西甲球會巴塞隆拿（Barcelona）簽下法國翼峰丹比利（Ousmane Dembélé）後，出售尼馬的意願亦提高。

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尼馬今年夏天曾一度盛傳回歸巴塞隆拿，甚至球會隊長羅拔圖（Sergi Roberto）亦公開表示曾與尼馬商討加盟。

然而，巴塞內部據指對尼馬回歸反應兩極。教練沙維（Xavi Hernandez）在內等多人認為，尼馬不適合現時球會的陣容。而且，巴塞仍有巨大財政問題，使重簽尼馬成疑。

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責任編輯：吳漢培