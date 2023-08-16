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尼馬加盟沙特球會希拉爾 簽兩年約年薪1.6億歐元（第三版）

環球社會熱點 12:28 2023/08/16

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31歲巴西球星尼馬（Neymar）轉戰沙特聯賽，由法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）轉會沙特阿拉伯球會希拉爾（AL Hilal），轉會費傳為9,000萬歐元（約7.68億港元），更獲1.6億歐元（約13.66億港元）的天價年薪。

（第三版更新尼馬確認加盟希拉爾）

沙特球會開價近26億求購麥巴比 單季年薪破60億 【下一頁】

希拉爾於社交媒體上載尼馬的簽約照，尼馬手執藍色10號球衣笑容燦爛與球會負責人合照。

尼馬加盟後，將與今季加盟的魯賓·尼維斯（Rúben Neves）及高列巴尼（Kalidou Koulibaly）等原本在歐洲球會效力的球員成為隊友。

PSG從西甲球會巴塞隆拿（Barcelona）簽下法國翼峰丹比利（Ousmane Dembélé）後，出售尼馬的意願亦提高。

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沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物 【下一頁】

尼馬今年夏天曾一度盛傳回歸巴塞隆拿，甚至球會隊長羅拔圖（Sergi Roberto）亦公開表示曾與尼馬商討加盟。

然而，巴塞內部據指對尼馬回歸反應兩極。教練沙維（Xavi Hernandez）在內等多人認為，尼馬不適合現時球會的陣容。而且，巴塞仍有巨大財政問題，使重簽尼馬成疑。

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責任編輯：吳漢培

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