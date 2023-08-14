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南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓

環球社會熱點 12:00 2023/08/14

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南韓有多間媒體收到恐嚇電郵，發件人預告會於周二（15日）光復節當日，炸毀首爾市政府大樓。南韓警方正調查事件，或與上周首爾市政府公務員收到恐嚇電郵有關。

南韓男子闖高中刺傷老師被捕 首爾湧現「殺人預告」 【下一頁】

韓聯社報道，有人以日本律師唐澤貴洋的名義發電郵，聲稱已在首爾市政府大樓多處安裝高性能炸彈，將於當地周二下午3點34分引爆炸彈。

電郵內容由英文、日文及韓文寫成，更標註唐澤貴洋所屬律師事務所的地址及聯絡方式。

首爾市政府多名公務員早於上周一（7日）收到恐嚇電郵，指如果在上周三（9日）下午3點34分前不殺掉在野黨共同民主黨黨魁李在明，就於引爆於首爾市一間圖書館內的定時炸彈。

上周三有人報警，稱有人發送恐嚇電郵揚言要炸毀國立中央博物館、日本駐南韓大使館、首爾南山塔及日本人學校。

【南韓熱浪】啟動2級災難警報 本周料用電高峰 【下一頁】

警方發現兩宗恐嚇電郵事件當中，發件人、收件人、電郵IP地址均相同。南韓多間媒體收到的恐嚇電郵內容和形式與前者類似，相信來自同一發件人。

唐澤貴洋上周三於社交媒體澄清，指他遭人盜用其身份。而南韓警方已請求日本警視廳協助破案，並已啟動刑事司法合作程序。

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責任編輯：鄭錦玲

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