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銀行業受壓  為優先證券創造收益溢價

股市 11:40 2023/08/14

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面對銀行業危機，優先證券在今年較早時間顯著受壓。不過，相對固定收益市場上風險較高的資產，這場危機現時為優先證券帶來潛在機遇。展望未來，我們認爲有三大因素支持。

首先，我們相信宏觀經濟狀況將持續疲軟，但由於在經濟衰退的環境下，優先證券傾向表現優秀，因此我們仍看好這類證券。有證據顯示，自美國聯儲局在2022年初開始加息以來，其緊縮政策持續通過經濟發揮效用，現時正影響消費者和企業。

鑑於經濟轉趨疲弱，加上初始孳息率與遠期回報呈正相關性，我們認為投資者把其配置由高收益債券轉為優先證券，或可從中獲利。展望後市，我們相信憑藉其優質特性，優先證券仍穩佔優勢，特別是當經濟衰退持續。

其次，聯儲局暫停加息將利好優先證券。自1997年以來，聯儲局共有四次暫停加息周期，見頂利率水平則取決加息周期的年份。雖然往績不能作為預測未來表現的指標，而領先表現亦會因應各個時間框架而異，但綜觀各資產類別於這四個時期的平均回報顯示，在聯儲局暫停加息後的數個月，零售及機構優先證券的表現均優於高收益證券。
 
若市況惡化，導致聯儲局繼續暫停加息，優先證券的相對表現優勢可能重現，進一步突顯基於其優質特性。

最後，偏重大型銀行包括作為重要性金融機構（SFI）的銀行及超級地區銀行或可進一步降低風險。這些金融機構須遵從最嚴格的資本和流動性規定，且為多元化的客戶群提供廣泛服務，從而降低風險。與此同時，超級地區銀行持續為更嚴謹的監管要求作準備，同時擁有強大的貸款承銷傳統，以及收入來源多元化，保持資本充足。

我們相信選擇主動型管理的優先證券策略，或可使投資者獲益。這些策略可靈活變動，作出偏重SFI及超級地區銀行的配置，有助緩解市場持續存在的若干風險。

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

撰文 : Joseph Bozoyan 宏利投資管理組合經理

欄名 : 基金卓見

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