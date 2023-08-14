【大行報告】大摩籲進一步降低中資股持倉　貸款需求弱+內房危機損外資投資中資股情緒

▲ 【大行報告】大摩籲進一步減低中資股持倉 貸款需求弱+內房危機損外資投資中資股情緒

中港股市受內房危機困擾，摩根士丹利表示，從周末及上周的事件演變情況來看，亞太區及新興市場投資者應將持倉轉向基本面走強的市場如印度，並進一步減低澳洲、中國及台灣股票的持倉。大摩已於8月2日將中資股評級降至「與市場同步」。

大摩指，中國上周五公布的數據顯示，7月份人民幣貸款只有3460億元，較市場預期少逾一半，反映信貸需求大幅下跌，而M1增速按年減慢至2.3%，低於預期的3%。同時，示範民企碧桂園 （02007） 暫停在岸債券交易，該行分析員並調低碧桂園評級至「減持」，影響跨國企業對中資股的投資情緒。

大摩稱，留意到跨國企業對中資股看法不如之前般樂觀，他們關注企業及商家的經營壓力並未有改善，相信有關壓力短期內不會減輕，而進一步政策寬鬆及任何解決結構性挑戰的徵兆，都是推動市場可持續復甦的關鍵。

另外，據大摩統計，截至8月9日止一周，中國股市是錄得最大資金流入的股市之一，但流入的資金主要來自本土的中國基金，歐洲及美國基金沽售中資股的態勢未變。交易所買賣基金（ETF）錄得61億美元流入，非ETF則錄得5億美元流出。中國以外的非ETF資金流方面，機構性投資者流出3.2億美元，零售投資者則買入1.5億美元。

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記者：陳韻妍