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【投行培訓】摩通首在香港開展在職培訓計劃　瞄副學士及高級文憑課程學生

Hot Talk 11:32 2023/08/14

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【投行培訓】摩通首在香港開展在職培訓計劃　瞄副學士及高級文憑課程學生

摩根大通首次在香港開展在職培訓計劃，摩通表示，該計劃旨在協助正就讀副學士及高級文憑課程最後一年、或少於兩年全職工作經驗的課程畢業生，於該行發展技能及接觸金融業的工作。摩通現為全球市值最大的銀行。

摩通介紹，參與計劃的學生將在為期6個月的計劃中，擴展業務知識、專業技能和人際網絡，為未來職業發展做好準備。今年將有 10 名學生參加該計劃，職位涵蓋金融、營運和科技等領域。

摩通香港行政總裁彭思佳 （Harshika Patel） 表示，新推出的在職培訓計劃展示了該行對本地社區的持續承諾，希望年輕人透過此計劃獲得許多可轉移技能 （transferable skills），深信這些才華橫溢的學生的創新思維將有助於進一步鞏固該行企業文化。

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編輯：麥德銘

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