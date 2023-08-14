【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包　攻上班族及禮品市場

天氣熱，再吃點煎炸食品，很容易就會熱氣，不少市民都愛飲杯涼茶下火，有人愛自己煲，貪其經濟實惠，亦有人會買枝裝涼茶，感覺更方便；有本地老字號涼茶舖近年積極進軍枝裝涼茶市場，除草本涼茶外，還有新派飲品如洛神花茶、檸檬薏米水等，疫下更發展可存放更久的茶包，打入禮品市場，主攻年輕人及上班族。

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退休人士Philip Fung（下圖）平時有喝涼茶的習慣，「退休後多時間，多會在家自己煲，約2個月煲1次，通常在街市買一包五花茶，約8至20元，已足夠一家人飲」，他認為飲涼茶的主要作用是消暑、解渴、清熱氣，除自己煲之外，也會到涼茶舖喝野葛菜水、雞骨草、銀菊露或蔗水等，夏天會飲更多，「夏天容易口渴，又不想喝汽水，太甜又無益。」

Philip認為現在涼茶舖愈開愈多，有更多選擇，不過覺得自己煲始終較好，涼茶較濃之餘，價錢亦更划算，「有時也會買清熱沖劑，不肯定有沒有功效，但很方便，心理上也會好一些」，他通常會在工展會買定一大包，回家慢慢沖。

攝影師Ronnie Chan每兩個月飲1次涼茶，通常會揀選清熱、去濕的五花茶和雞骨草等，「總之覺得熱氣就會飲」，價錢約在20至30元左右，他因為不會自己煲，所以一般都是出街飲，光顧涼茶舖或連鎖店，「現在很多港鐵站都有涼茶連鎖店，買支裝涼茶很方便」，除飲涼茶之外，他也會吃冬瓜、西瓜，又或飲綠豆糖水等清熱，「購買涼茶並不便宜，不是經常飲用，所以效果不算很明顯」，他認為權宜之計還是減少吃煎炸食品。

疫下萌生做茶包念頭

龜苓元坊於2010年創立，創辦人嚴心寧稱，其家族生意「恭和堂」專門出售傳統涼茶，她希望新品牌能作出一些改變，「開始時我們製作了枝裝新鮮涼茶，也增加了更多新口味，如洛神花茶、檸檬薏米水、紫貝天葵等，主攻年青及上班族。」嚴心寧更在浸大修畢一個中醫飲食養生課程，優化傳統涼茶配方，例如是雪梨加南北杏、桔梗加無花果等，更容易入肺經，加強潤肺的功效。

直至疫情來臨，市民提高了健康需求，亦習慣網上購物，於是在2021年尾，嚴心寧萌生做茶包的念頭。「枝裝飲品始終有限制，只能在店舖出售，冷藏下只能存放3至5天，再加上疫下市民不外出，我們店舖的生意額下跌了2至3成」，但草本茶包則不同，可以室溫存放1年。

經過研發，龜苓元坊現時除有4款草本茶包，還有6款美人茶（花茶），主要針對女士美容功效，如黑杞子玫瑰茶含有豐富花青素，有亮眼功效。不過嚴心寧亦坦言，枝裝涼茶因為要煲1小時，藥效更強，「茶包始終只沖泡幾分鐘，功效較遜色」，為了彌補不足，她從配方上著手，例如檸檬薏米加入粟米鬚，增強去濕效果。

▲ 龜苓元坊創辦人嚴心寧稱，由零售增設電子商貿是另一生意模式，她要急起直追。（湯致遠攝）

上網學習電商知識

由零售增設電子商貿，嚴心寧直言是另一生意模式，她要急起直追，學習新的銷售和市務常識，「我們是微小企，沒有資源聘請市務人才」，她除親自上網學習，亦主動接觸貿發局，後者有專人跟進，推介她報讀相關課程，並穿針引線，讓她參加香港美食節和到外地參加展覽會等，拓展生意機會。到2022年尾，龜苓元坊生意額回升，現時生意額佔比分別為枝裝涼茶4成、茶包4成、其他食品2成。

疫後人手短缺，因為龜苓元坊堅持本地製造，故製作人手是一大難題，後來她與社聯合作，聘請殘疾人士工作，「主要從事工場包裝、材料分類，以及為器冊和材料消毒等」，嚴心寧以市場價格聘請相關人士，並會隨員工表現調整薪金，「如果生意持續向好，會考慮增聘殘疾員工。」

▲ 由於茶包只會沖泡幾分鐘，功效較遜色，為了彌補不足，故龜苓元坊須從配方上著手。（湯致遠攝）

禮品包裝脫土味

未來嚴心寧將會研發更多新產品，例如是針對男士的茶包，「男士煙酒過多，需要補肝腎」，現時銷售點有自家實體店、網上平台、中旅社等，她打算增設更多銷售點，於連鎖商舖出售。

此外，品牌還會發展禮品市場，「涼茶給人老套的感覺，我們重新包裝之後，在聖誕節推出禮品裝，內有香橙桂皮茶等口味，既有暖胃效果，亦充滿節日氣息，去年12月就增加了4成銷售。」除聖誕及母親節禮品包，嚴心寧將向企業客人推出健康禮品包送客，她預期下半年的生意額可提升2成，至疫下的100%。

▲ 品牌在疫下研發茶包，更發展為禮品包裝，於節日推出。（湯致遠攝）

本報記者：歐陽佩

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