▲ 【日圓走勢】日圓逼近去年日央行入市干預區域 兌美元曾見145水平、兌港元跌穿5.39算

遊日人士注意！日圓一度下跌至去年11月以來的最低水平，逼近日本去年入市干預以支撐日圓的區域。美元強勢，美元兌日圓周一（14日）早市一度上漲近0.2%，升穿145水平，美匯指數觸及103關口，為7月7日以來首次，而每百日圓兌港元則曾跌穿5.39算，低見5.383水平。

美國國債殖利率高企正加大日圓壓力，10年期美國國債殖利率逼近4.2%，而相同期限日本國債殖利率則低於0.6%。日圓兌美元今年已下跌約一成，為主要已開發市場貨幣中表現最差。

日本央行在7月28日調整殖利率曲線控制計劃，增大了靈活性，允許10年期殖利率升向1%，但未能拯救日圓弱勢，而央行一再表示，這種調整不是向著退出超寬鬆貨幣政策的一步。日本目前是唯一一個維持負利率的國家，令日圓承壓。

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編輯：姚卓然