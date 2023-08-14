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朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥

環球社會熱點 10:55 2023/08/14

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社交媒體X（舊稱Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）早於6月，邀約Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）格鬥，至今仍未定賽期。朱克伯格於社交平台發文，狠批馬斯克態度不認真兼諸多藉口，如再拖下去的話可能取消格鬥。

馬斯克拍賣數百件Twitter物品 包括經典藍鳥標誌 【下一頁】

朱克伯格上周表示，已提議於本月26日舉行比賽。意大利文化部長Gennaro Sangiuliano上周稱，他與馬斯克討論過，會舉辦一場大型且具有歷史意義的慈善活動。

但朱克伯格周日（13日）突然於旗下社交平台Threads發文，批評馬斯克根本不會確認格鬥具體日期，之前聲稱要做手術，現在更要求在朱克伯格家後院練習。

點擊圖片放大
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朱克伯格更放言，指馬斯克如果認真對待真正的對決，自然知道如何聯絡他，否則他就會放下這件事，專注與認真對待格鬥的人對打。

根據朱克伯格公開的對話內容，馬斯克聲稱周一（14日）會到加州Palo Alto，更可能會在朱克伯格家後院的八角格鬥籠對壘。

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他表示自己疏於練習，但又指考慮到兩人的體型差異，覺得朱克伯格不太可能化身「現代李小龍」獲勝。

馬斯克其後於自家社交平台X回應朱克伯格，形容對方是懦夫。

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責任編輯：鄭錦玲

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