【大戶部署】花旗私銀：客戶上半年轉投三大主題　次季基金和另類投資大增逾倍

▲ 【大戶部署】花旗私銀香港及大灣區業務主管葉志豪指出，客戶上半年轉投三大主題，令次季基金和另類投資大增逾倍。圖右為香港花旗銀行總經理江碧彤

隨息率走高、股市波動，花旗私人銀行香港及大灣區業務主管葉志豪指出，該行私銀業務上半年投資基金、另類投資等受管理投資產品銷售增41%，單計第二季，投資額更大增1.07倍。葉志豪分析，花旗私銀客戶投資取向轉向較長年期債券、人工智能主題、價格受壓的私募股權‌3大主題。

他補充，私銀在股債和結構性產品組成的資本市場營業額也按年增8%。花旗私銀客戶入場門檻為500萬美元。

長年期優質債券最先反應減息 「不等減息才來部署」

葉志豪解釋，加息周期已走了一段時間，「大家都知市場定律，減息周期開始時債權會受惠，客戶當然不是等減息才來部署，從第二季相關活動已見得更頻密。」他續指，客戶明顯減少短債倉位，改持更明顯受惠於加息的投資級別、較長年期債券。

在人工智能上，葉志豪稱要令客人留意AI發展，具他們發掘領先的趨勢，「每10年一個大周期，10大最領先企業都會換位4至5家，未來10年開始可辨別AI如何改變投資大勢。」他認為，AI引發的重新定位才剛開始，尚未去到高位，所以過去3、4個月的投資活動收入較去年次季增長更為明顯。

因應融資成本增加、環球新股市道趨弱，葉志豪指，部分創投基金難以退出投資，令部分優質資產都處於較低定價，該行需助客戶分辨私募股屬於經營受壓，還是僅因市場環境轉變而令估值受壓。

訪問主文可見：

花旗：中高端新客 較疫前增35%

上半年投資基金銷售 急升41%

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記者：麥德銘