【俄烏戰爭】俄炸烏南釀7死 22日大嬰成亡魂

俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭，周日（13日）一次襲擊中導致烏國南部赫爾松地區（Kherson）最少7人死亡，當中包括一名出生僅22日的初生嬰兒。當地官員宣布周一（14日）哀悼死難者，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）承諾會將兇手繩之以法。

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烏方收復的部分赫爾松地區周日被俄軍襲擊，鄰近的Shyroka Balka一個村落被炸，導致最少5人死亡，包括22日大女嬰﹑12歲哥哥及39歲母親。其餘二人在Stanislav附近村落遇難，其中一人為牧師。

內政部長科雷蒙科（Ihor Klymenko）直斥俄羅斯，永遠不願停止殺害平民。他直指俄國恐怖份子必須用武力阻止，坦言俄國不理解武力以外手段。

赫爾松地區政府同日稍後亦報稱，再次遭受俄軍炮轟，一名31歲女性受傷，最少12幢房屋受損。

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澤連斯基周日發表講話，指單計周日赫爾松地區已遭受最少17次襲擊，尼古拉耶夫（Mykolaiv）﹑札波羅熱（Zaporizhzhia）﹑哈爾科夫（Kharkiv）及頓巴斯（Donbas）等地區亦成為俄軍目標。

澤連斯基強調，終有一日俄羅斯「魔鬼」將會面臨來自烏克蘭的全面合理反擊。

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責任編輯：吳漢培